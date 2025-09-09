具俊曄天天上山！大S墓前草皮被踩褪色 墓碑藏浪漫細節

大S今年2月病逝，長眠於金寶山玫瑰園，具俊曄幾乎天天上山陪伴。（翻攝自微博）

〔記者侯家瑜／台北報導〕「大S」徐熙媛今年2月病逝，長眠於金寶山玫瑰園，至今仍讓粉絲與親友不捨。她的摯愛具俊曄自此幾乎天天上山陪伴，癡情舉動多次成為焦點。今有網友在微博指出因具俊曄頻繁前往，大S墓前草坪竟被踩到褪色，讓外界感嘆他對亡妻的深情。

同時，大S墓碑細節也曝光。導演龍正早前前往悼念時，近距離拍攝墓碑，畫面中清楚可見刻有「Remember together forever」（記得永遠在一起）以及韓文「영원히 사랑해 – 준준」（永遠愛你——俊俊）。不少人驚訝發現，這段話正是大S與具俊曄婚後共同紋在頸部、鎖骨處的情侶刺青，如今再現墓碑，格外令人動容。

「Remember together forever」以及韓文「영원히 사랑해 – 준준」，正是大S與具俊曄婚後共同紋在頸部、鎖骨處的情侶刺青，如今再現墓碑。（翻攝自微博）

韓媒也報導，「준준（JunJun）」是具俊曄名字的愛稱，更是大S專屬的稱呼。網友看到後直呼太浪漫，也有人感慨癡情背後卻令人心疼。

