《哈利波特》霍格華茲城堡推手離世 奇幻電影痛失大師

一手打造《哈利波特》魔幻世界場景的美術指導大師史都華克雷格辭世。（美聯社）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕曾一手打造《哈利波特》魔幻世界場景，經典霍格華茲城堡等場景都出自英國美術指導大師史都華克雷格（Stuart Craig）之手，這位奇幻電影界的重要人物近日驚傳辭世，享壽83歲。

史都華克雷格長期與帕金森病鬥爭，他於2025年9月7日逝世，享壽83歲。（翻攝自X）

克雷格是英國影視圈知名美術指導與藝術總監，除了《哈利波特》之外，《英倫情人》、《危險關係》、《甘地傳》也出自克雷格之手，更讓他獲得奧斯卡肯定。英國美術指導協會證實克雷格過世的噩耗，哀痛表示：史都華克雷格長期與帕金森病鬥爭，他於2025年9月7日逝世，英國乃至整個電影界都失去了一位最受尊敬的美術指導，他是一位真正的巨人。

克雷格為8部《哈利波特》電影打造栩栩如生的奇幻國度，如夢似幻的魔法場景、神秘的交誼廳、雄偉的大禮堂，都充滿著克雷格無盡的創意與巧思。

《哈利波特》系列8部電影的魔幻場景都出自史都華克雷格之手。（美聯社）

