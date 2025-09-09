晴時多雲

娛樂 最新消息

曾和江祖平合作《飛龍在天》 周遊也曾遇性騷「不陪睡被報復」

宣昶有（左起）、周遊、宣明智在活動上提到健康的重要性。（李朝永提供）宣昶有（左起）、周遊、宣明智在活動上提到健康的重要性。（李朝永提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕江祖平近日公開指控，與三立前資深副總龔美富之子龔益霆交往期間，遭遇下藥性侵與偷拍，還揭露有幕後工作人員同樣受到性騷擾。對此，曾與江祖平合作《飛龍在天》的資深製作人周遊，今出席診所開幕活動時受訪表示，她與導演兒子馮凱曾聊過此事，對江祖平的印象是「人直率、演技好」，但由於近期並無接觸，不便評論誰對誰錯。

周遊話鋒一轉，也分享起自己早年當演員時遭遇的性騷擾。她說當年電視劇多為邊拍邊播，轉場時演員常需在布簾後更衣，卻曾遇到心懷不軌的工作人員藉口「幫忙」，實則意圖上下其手。對此，她都會立刻喝斥：「幹嘛！不必啦！我來得及！」

劉建國（左起）、蔡衍明、宣昶有、周遊、宣明智、宣伯伯、林駿憲今出席活動。（李朝永提供）劉建國（左起）、蔡衍明、宣昶有、周遊、宣明智、宣伯伯、林駿憲今出席活動。（李朝永提供）

不只如此，周遊更自曝，曾有導演提出「陪睡就能當女主角」的利誘，她拒絕後竟遭報復。除了在拍戲時被要求由男主角真實出手毆打，打到耳朵發出嘰嘰聲響，還被刻意安排跳入堆滿垃圾與黑油的污濁河水拍攝場景，至今回想仍心有餘悸。她憤慨直言：「有的導演就是那麼壞！」

☆拒絕暴力，請撥打110☆

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

