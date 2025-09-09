蔡依珊路邊攤吃臭豆腐 一句話洩貴婦命

紅豆食府千金、國民黨副主席連勝文妻子蔡依珊。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕紅豆食府千金、國民黨副主席連勝文妻子蔡依珊，近日發布逛逛大稻埕的影片，畫面中只見她非常親切的在中藥行採買，更吃貨上身忍不住在路邊攤吃起臭豆腐，毫無貴婦架子。不過她在中藥行買東西時看到鮑魚罐頭，忍不住說起自己常常吃鮑魚，會煮粥、配高麗菜絲等等料理方式，不經意曝露她餐飲千金底子。

蔡依珊認真嗅聞香料。（翻攝自IG）

蔡依珊在社群發文寫著「Monday No Blues」更說自己是小吃貨，到了大稻埕必逛必買的中藥行，店家看到她非常開心的說「蔡依珊小姐，好漂亮喔」，讓她很開心「居然講得出我名字，謝謝」。

請繼續往下閱讀...

在中藥行買東西的過程中，蔡依珊發揮自己的嗅覺，聞聞這、聞聞那，最後買了兩樣香料以及肉骨茶，豪爽又親切的對話，讓人看出她大方的個性。尤其是看到鮑魚罐頭，蔡依珊忍不住說家裡常吃；看到螺肉罐頭也不忘提到「這我公公愛吃」，看來對家人真的非常用心。

蔡依珊大快朵頤吃路邊攤臭豆腐與蚵仔麵線。（翻攝自IG）

之後蔡依珊也去吃了臭豆腐、蚵仔麵線，她說雖然平常也會吃臭豆腐，還是現炸的最好吃。蔡依珊吃臭豆腐的時候會把泡菜塞進豆腐再吃，老饕性格展露無遺。不過因為時間太趕，蔡依珊沒能吃到魷魚羹，她放話：下次再去一趟！

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法