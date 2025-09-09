晴時多雲

娛樂 最新消息

潤娥打趴馬東石！《暴君的廚師》連3週奪冠 自豪95％料理親掌勺

潤娥主演的《暴君的廚師》和馬東石主演的《十二使者》同日開播，從第2集起已連續5集收視皆超越該劇。（翻攝自tvN官網、Disney＋提供）潤娥主演的《暴君的廚師》和馬東石主演的《十二使者》同日開播，從第2集起已連續5集收視皆超越該劇。（翻攝自tvN官網、Disney＋提供）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕事實證明「收視天后」潤娥不只會挑劇本，日益精湛的好演技也再次獲得觀眾肯定！繼《歡迎來到王之國》搭檔霸道本部長李俊昊拿下收視好口碑，上月23日開播的《暴君的廚師》，以「菜式」做為每一集主題的借喻手法，再加上潤娥與身高190公分的「小宋江」李彩玟超強化學反應與CP感，讓這部原本不被看好的「老梗」穿越劇，一連3週拿下收視率冠軍，更在第6集創下自身最高收視12.7%，成為tvN今年的「收視王牌」。

潤娥（左）接受劉在錫訪問時坦言，最近早上睜開眼睛第一件事，就是查看收視率。（翻攝自YT）潤娥（左）接受劉在錫訪問時坦言，最近早上睜開眼睛第一件事，就是查看收視率。（翻攝自YT）

潤娥昨（8日）在「You Quiz on the Tube」頻道公開的先行影片中，分享了個人對該劇成功的看法。當劉在錫問到「最近早上睜開眼睛都會做什麼？」時，潤娥誠實回答：「睜開眼睛第一件事，就是查看收視率」，並透露自己在決定接拍該劇後，特別接受了3個月的烹飪特訓，「劇中95%的料理，都是我自己做的」語氣中聽得出來充斥著滿滿的成熟感。

她很高興最近身旁友人或粉絲看到她，常叫她「延志永」（劇裡角色名字），而不是她的本名，十分開心劇中角色能讓觀眾留下深刻印象。

《暴君的廚師》劇請講述一名擁有絕對味覺的「暴君」燕山君（李彩玟飾），遇上從21世紀穿越而來的米其林廚神延志永（潤娥飾），兩人在政壇陰謀與神秘力量糾葛下，所展開的一段愛情羅曼史！

潤娥（左）與身高190公分的「小宋江」李彩玟超強化學反應與CP感，為該劇下收視佳績，有望超越《歡迎來到王之國》。（翻攝自tvN官網）潤娥（左）與身高190公分的「小宋江」李彩玟超強化學反應與CP感，為該劇下收視佳績，有望超越《歡迎來到王之國》。（翻攝自tvN官網）

《暴君的廚師》在韓國有線電視tvN開播（海外為Netflix），首集收視為4.9%、分段收視最高達6.8%，不但是截至目前收視最高的2025年tvN電視劇，上週第6集一播出，旋即創下自身最高收視12.7%（分段收視最高達14.5%），連續3週收視上漲，連續6集位居韓國付費頻道（綜合編成頻道、有線電視）同時段收視冠軍。

 

➤《暴君的廚師》收視率

第1集：奶油辣椒醬拌飯 / 4.8%
第2集：舒肥料理 / 6.6%
第3集：高級料理 / 7.5%
第4集：菠菜大醬湯 / 11%
第5集：雪花炸肉排湯 / 10.8%
第6集：黑芝麻馬卡龍 / 12.7%

馬東石（上中）和朴炯植（下中）主演的《十二使者》。（翻攝自Disney＋官網）馬東石（上中）和朴炯植（下中）主演的《十二使者》。（翻攝自Disney＋官網） 

較之同日開播的KBS 2TV土日迷你劇《十二使者》，以及SBS《TRY：我們成為奇蹟》、JTBC《夢想成為律師的律師們》，雖然《暴君的廚師》第1集收視均低於前述3部戲，但自第2集起，連續5集收視皆超越馬東石和朴炯植主演的《十二使者》，並自第3集起，連續4集收視超越由李陣郁主演的《夢想成為律師的律師們》。

男神李陣郁（右）又一代表作《夢想成為律師的律師們》，週日迎來大結局，可惜未能打破自身最高收視。（翻攝自JTBC官網）男神李陣郁（右）又一代表作《夢想成為律師的律師們》，週日迎來大結局，可惜未能打破自身最高收視。（翻攝自JTBC官網）

