林智勝女兒被迷倒 親曝權喜原真的超級可愛

「大師兄」林智勝以生涯第305支全壘打結束他的職棒球員生涯。（本報資料照，記者陳志曲攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕中職傳奇球星「大師兄」林智勝上週以生涯第305支全壘打結束他的職棒球員生涯，15歲女兒林禹融也特別加入啦啦隊舞蹈，替自己爸爸應援。林禹融除了帶來精采舞蹈之外，也在社群發文分享主動搭訕韓籍啦啦隊女神權喜原的故事，更表示立刻被圈粉，強調「喜原真的真的超級可愛」。

林禹融發文表示，「私心想單獨發出來…喜原真的真的超級可愛（愛心符號）」，15歲的林禹融說「好喜歡她，寶寶人真的很好」。

韓籍啦啦隊權喜原（左）人美又體貼，林禹融秒被圈粉。（翻攝自Threads）

原來權喜原在後台看到林禹融，上前跟她聊天，當林禹融稱讚權喜原很適合可愛的蝴蝶結造型，沒想到權喜原立刻把蝴蝶結從頭上拿下來，要幫忙戴在林禹融頭上，不巧的是，過程當中蝴蝶結竟然很不給面子的斷了，權喜原立刻衝回休息室拿了另一個蝴蝶結出來，兩人拍完合照之後，權喜原貼心幫林禹融戴上蝴蝶結，成功收穫小粉絲一枚。

韓籍啦啦隊員權喜原迷倒林智勝女兒林禹融。（本報資料照，記者陳逸寬攝）

權喜原貼心的動作讓林禹融超開心，兩人在外頭聊天時林禹融趁機向權喜原告白，還告訴她想學韓文。權喜原非常大方表示歡迎打電話給她，這樣韓文就會變好，林禹融害羞回答：妳粉絲太多了沒辦法！權喜原立刻問起林禹融的IG，讓林禹融的心完全被收服。

林禹融還很開心的說，權喜原也在她的舞蹈影片下留言，讓她非常高興，更希望有機會還能再見到面。

