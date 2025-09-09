楊丞琳才動完手術！20年後招認變了：不該遺憾

〔記者張釔泠／台北報導〕楊丞琳上月鬆口剛完成了一場「不小的手術」，便迎來張個人專輯《曖昧》發行20週年，推出同名作品《曖昧》的全新重置版《曖昧2025Version》。20年後再次站上錄音室面對這首歌，楊丞琳坦言：「一開始很怕，怕辜負經典。因為一直在唱live，所以很久沒有聽過它原本的樣子了。」

楊丞琳重置單曲《曖昧2025 Version》上架。（索尼提供）

楊丞琳全程深度參與製作《曖昧2025Version》的錄製過程，意外成為楊丞琳與自我的一次「和解」，她是「高效完美主義者」，在配唱時卻刻意打破「完美」：「20年前的我總想著『要唱到100分』，但現在我發現，最動人的恰恰是『不完美』的真實。」

她透露，錄音時曾因第一句的哽咽而暫停——「唱到『曖昧讓人受盡委屈』，突然就紅了眼眶。」但她很快調整狀態：「這首歌不該有『遺憾』的情緒，它該是『釋然』的狀態。」為了讓情感更自然，她在最後挑選錄製版本的時候，選擇的都是「一氣呵成」地錄製完整句子，而非拼接零散的「完美音符」。

此次《曖昧2025Version》的編曲由吉他手出身的陳君豪操刀。兩人最初都背負著「怕搞砸經典」的壓力，但楊丞琳的一句話打消了顧慮：「我們不是要和2005年的《曖昧》比較，而是要創造屬於2025年的《曖昧》。」她在聆聽原版音源時更感慨：「即便是同一個人唱這首歌，20年前的我，現在不可能再複製了。就算刻意模仿，也唱不出當年的青澀——時間早就幫我『重置』了。」

