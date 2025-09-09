晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

洪詩卸貨倒數！半夜被驚醒靠藥助眠

〔記者傅茗渝／台北報導〕洪詩2023年和李運慶登記結婚，隔年1月迎來女兒「哺哺」，夫妻倆才初嚐新手爸媽的甜蜜與忙碌，沒想到短短一年半後再度傳來喜訊，二寶即將報到。隨著進入懷孕晚期，洪詩也分享「卸貨倒數」的身體變化，直呼最近睡眠品質大受影響。

洪詩進入卸貨倒數，透露孕晚期頻尿、失眠困擾。（翻攝自臉書）洪詩進入卸貨倒數，透露孕晚期頻尿、失眠困擾。（翻攝自臉書）

她坦言，懷第一胎時孕中期就有頻尿問題，原以為這次能倖免，「前期都能一覺到天亮，沒想到原來會在晚期出現。」她透露，連續好幾天都在凌晨3、4點被硬梆梆的肚子驚醒，接著不得不起身上廁所，回到床上卻「完全清醒睡不著」，只能發呆等天亮。為了不吵到女兒，她甚至不敢開燈滑手機，導致整夜輾轉難眠。

所幸洪詩在回診時向醫師說明狀況，獲得藥物幫助後明顯改善，開心表示：「真的很有效，直接一覺到天亮！」她也笑說有個小前提，「睡前一定要再上一次廁所，才睡得安穩。」

洪詩分享迎接二寶的心情與身體變化。（翻攝自臉書）洪詩分享迎接二寶的心情與身體變化。（翻攝自臉書）

身為準媽媽的她，也不忘叮嚀其他孕婦朋友：「大家去產檢時一定很期待寶寶狀況，但也別忘了關心自己的身體變化，主動告訴醫師或護理師，才能好好解決不適。」最後還暖心喊話：「Happy mommy, happy baby。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中