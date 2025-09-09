洪詩卸貨倒數！半夜被驚醒靠藥助眠

〔記者傅茗渝／台北報導〕洪詩2023年和李運慶登記結婚，隔年1月迎來女兒「哺哺」，夫妻倆才初嚐新手爸媽的甜蜜與忙碌，沒想到短短一年半後再度傳來喜訊，二寶即將報到。隨著進入懷孕晚期，洪詩也分享「卸貨倒數」的身體變化，直呼最近睡眠品質大受影響。

洪詩進入卸貨倒數，透露孕晚期頻尿、失眠困擾。（翻攝自臉書）

她坦言，懷第一胎時孕中期就有頻尿問題，原以為這次能倖免，「前期都能一覺到天亮，沒想到原來會在晚期出現。」她透露，連續好幾天都在凌晨3、4點被硬梆梆的肚子驚醒，接著不得不起身上廁所，回到床上卻「完全清醒睡不著」，只能發呆等天亮。為了不吵到女兒，她甚至不敢開燈滑手機，導致整夜輾轉難眠。

所幸洪詩在回診時向醫師說明狀況，獲得藥物幫助後明顯改善，開心表示：「真的很有效，直接一覺到天亮！」她也笑說有個小前提，「睡前一定要再上一次廁所，才睡得安穩。」

洪詩分享迎接二寶的心情與身體變化。（翻攝自臉書）

身為準媽媽的她，也不忘叮嚀其他孕婦朋友：「大家去產檢時一定很期待寶寶狀況，但也別忘了關心自己的身體變化，主動告訴醫師或護理師，才能好好解決不適。」最後還暖心喊話：「Happy mommy, happy baby。」

