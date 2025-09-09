李心潔出道30年首次搭檔舒淇！曝光合作秘訣：非常有趣過癮

傅孟柏（左）、李心潔今合體宣傳NETFLIX新戲《回魂計》。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕金馬影后李心潔和傅孟柏今合體宣傳NETFLIX新戲《回魂計》，這是2人首度合作，傅孟柏從小就視李心潔為偶像，先前拍戲空檔還跟李心潔告白：「童年聽妳音樂！還有買《裙擺搖搖》。」只是聽到「童年」兩字似乎被催著老，李心潔接招回「我20歲就出道」；而李心潔過去看過傅孟柏演出的電影《本日公休》，對他第一印象是「好高好壯」，沒想到聲音和笑容反差很大，是相當溫柔的個性。

李心潔今宣傳NETFLIX新戲《回魂計》。（記者陳奕全攝）

李心潔也提到出道至今30年，不管是工作上或私底下都沒見過舒淇，這回劇中互飆演技，讓她興奮極了，她特別強調2人拍戲前都不會溝通，「我無法預設她會怎麼演，一來就接招，非常有趣跟過癮。」

傅孟柏（左）、李心潔今合體宣傳NETFLIX新戲《回魂計》。（記者陳奕全攝）

而戲裡傅孟柏飾演反派角色，凌虐、殺害李心潔的女兒，讓她開始復仇計劃。有一個橋段是李心潔、舒淇虐待傅孟柏，其中一場戲是傅孟柏雙手舉直被綑綁，就拍了2天，雖然戲裡是敵對關係，戲外李心潔卻很擔心他拍戲受傷，把自己準備的牛角刮痧棒和藥酒給傅孟柏，這樣的心情讓她忍不住自嘲：「人格分裂！」

李心潔還提到只要導演一喊「卡」，自己與舒淇都在關心傅孟柏的狀況，「他的造型好可憐，只有穿短褲、沒穿衣服，還全身是傷妝，所以後來穿上衣服的時候，我們就有點認不得他。」

但傅孟柏對自己演屍體印象深刻，因為最難的不是扭曲的動作，或是冰塊灑在身上，他苦笑說：「我其實很想張眼看她們（指李心潔和舒淇）在做什麼，眼睛會不自覺快張開，無法克制慾望。」

傅孟柏今宣傳NETFLIX新戲《回魂計》。（記者陳奕全攝）

他指出劇中有些黑色幽默，讓他數度不小心睜眼想偷看2人到底怎麼胡亂對待屍體，李心潔在旁瞪大眼說：「我都沒發現你慾望太強！」

此外，傅孟柏在拍這齣戲時，剛好得知老婆懷孕喜訊，讓他和角色產生了矛盾，因他戲裡虐殺其他人的女兒，戲外卻要迎來自己女兒，他說：「我常問老天為何要在這時候安排這樣組合，要給我什麼功課，讓我演這樣男人。」後來他已催眠方式讓自己做角色切換，只要一喊卡，他就會偷跑去外面看女兒超音波照片，邊看邊偷笑，但下一秒又要入戲。《回魂計》將於2025年10月9日於Netflix上架。

