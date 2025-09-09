周湯豪不藏了！認「不愛談戀愛」 比莉反應曝光

周湯豪今出席電台活動。（Hit Fm聯播網提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕周湯豪擔任Hit Fm聯播網9月hito大台柱，今天頂著淡粉色新髮色現身，被發現瘦了一圈，他笑說透過飲控制、運動，最近甩肉4、5公斤。談到感情話題，周湯豪笑稱自己不愛談戀愛，若女生主動追他他會害怕，對方也可能會很痛苦，因為他話太少、是I人；現階段不會把找另一半當成重心，媽媽比莉也不會關心。

周湯豪推出新專輯《LOVE RAGE HOPE》，新歌《我的i》將他打造成「熱音社的I人學長」，他的人格特質也為I型人格，儘管剛發片，他坦承很久沒做訪問、有抗拒感，且平時朋友約他，他也很少出門，若是到了不熟悉的派對場合，更會待不到5分鐘就走。

周湯豪今出席電台活動。（Hit Fm聯播網提供）

至於什麼狀況下會變成E人？周湯豪表示要身邊有懂他的人的時候，至於近來有沒有懂他的異性朋友出現，他苦笑喊很難，目前單身一陣子，「因為太I，最近還沒有遇到心儀的，但或許出現了，我會因為她有而改變」。

會有可能閃婚嗎？周湯豪表示：「我沒有閃婚過，我不知道那種感覺。」也說自己很不「戀愛腦」，喜歡用作品來分享生活，新專輯他把小時候覺得最酷的搖滾音樂、千禧年大家都有的集體記憶做致敬的概念專輯，也將舉辦小型巡演，9月19日自台北Legacy Max開跑。

