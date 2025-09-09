韓石圭拋影帝光環 《申社長計劃》靠「炸雞」伸張正義

張宇嫺／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓石圭、裴賢聖、李蕊主演最新韓劇《申社長計劃》，劇情描述曾是傳奇協商專家，現為炸雞店老闆的「申社長」總在社區發生衝突時及時現身，為陷入危機的鄰居挺身而出，實現正義的暢快故事。

裴賢聖（左起）、韓石圭、李蕊出席新劇《申社長計劃》發布記者會。（friDay影音提供提供）

韓石圭過去多半在作品中飾演國情院人員、警察、醫生等嚴肅角色，這次以親近、溫暖的形象登場；韓石圭表示：「我以前大多飾演專業人士，但這次在劇中是一位樸實的炸雞店老闆，與以往非常不同。雖然申社長的經歷十分豐富，但現在他是一位有故事的炸雞店老闆，透過與周邊鄰居展開各種情節。」

聊到為戲所做的準備時，韓石圭透露有向真正經營炸雞店的人學了和麵糰、裹粉的方法，接著笑說：「因為我是家中的老么，從小就經常幫媽媽處理食材，拿刀的經驗不少，而且我平常本來就會做菜，所以沒遇到什麼困難，很多橋段我都是親自完成的，覺得很有成就感。」

以《機智醫生生活》系列中雙胞胎見習生「弘道」為觀眾所知的裴賢聖，飾演原本是新進法官，卻因某種原因被「空降」到炸雞店工作的員工；他表示：「從拍攝前我就去法院旁聽，也向律師請教，努力展現出專業的模樣，也一直不斷背誦法律術語，現在應該可以解決大部分的糾紛了。」

裴賢聖、李蕊。（friDay影音提供提供）

曾在電影《屍速列車：感染半島》飾演天才飆車少女「浚兒」的李蕊，在《申社長計劃》是韓石圭手下的工讀生兼外送員，李蕊透露：「因為角色是專業的外送員，騎機車必須很熟練，所以我今年才第一次考取駕照，並且緊急去動作學校學騎車。」

談到和兩位年輕演員的合作時，韓石圭先是稱讚裴賢聖：「我看到他在《偶然成為家人》的表現後，被他認真又會講方言的樣子吸引，所以想合作看看。」不料接著卻又補上一槍：「但這次看他切菜，我就覺得不能讓他負責廚房的工作，他把高麗菜都切成一、兩公分寬呢。」立即引爆現場一片笑聲。

對於李蕊，韓石圭則讚賞說：「我坐過她騎的機車，結果她的技術之好令我驚訝，外送這部分完全合格。」三人在劇裡劇外都展現出如家人般緊密的情感。《申社長計劃》將於9月16日起，每週二、三於friDay影音更新。

