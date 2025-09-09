晴時多雲

威尼斯影后辛芷蕾曾是「禮儀小姐」 感謝伯樂甄子丹

39歲中國女演員辛芷蕾憑著電影《日掛中天》奪下第82屆威尼斯影展影后。（歐新社）39歲中國女演員辛芷蕾憑著電影《日掛中天》奪下第82屆威尼斯影展影后。（歐新社）

〔記者馮亦寧／台北報導〕39歲的中國女星辛芷蕾憑著電影《日掛中天》奪下第82屆威尼斯影展影后寶座，她特別感謝自己人生中的伯樂甄子丹。

武打明星甄子丹意外在武術頒獎典禮上發現辛芷蕾這塊璞玉。（翻攝自IG）武打明星甄子丹意外在武術頒獎典禮上發現辛芷蕾這塊璞玉。（翻攝自IG）

原來，甄子丹早年曾經參加黑龍江某個武術頒獎典禮，當時辛芷蕾擔任禮儀小姐，甄子丹一眼就看上辛芷蕾的氣質與個人特色，由於當時甄子丹的經紀人正有尋找新人的念頭，甄子丹就大方推薦了辛芷蕾，這才得以入行。

辛芷蕾憑連續劇《繁花》李李一角再攀演藝巔峰。（翻攝自微博）辛芷蕾憑連續劇《繁花》李李一角再攀演藝巔峰。（翻攝自微博）

辛芷蕾在威尼斯封后之後，甄子丹特意在社群網站送上恭賀，辛芷蕾也大方感謝甄子丹這位伯樂。2011年，她憑藉劇集《畫皮》中「素素」一角出道，其後多做配角，直至2016年主演愛情電影《長江圖》獲得關注 ；2018年以電視劇《如懿傳》及《慶餘年》爆紅，形象深入民心；到2023年，辛芷蕾憑連續劇《繁花》李李一角再攀演藝巔峰，磨練演技14年時間的她，如今登上威尼斯影后寶座 。

辛芷蕾出身自黑龍江的農村。（路透）辛芷蕾出身自黑龍江的農村。（路透）

辛芷蕾出身自黑龍江的農村，由於家中生活貧困，辛芷蕾半工半讀。就讀設計學院大學三年級時，父親發生意外導致下半身癱瘓，辛芷蕾一日要打好幾份工，直到甄子丹發覺她進入演藝圈，家中生活日漸有改善。

