太意外！最美高中生竟輸給「福壽螺」 幻藍小熊隊長因團員沉默大走心

〔記者陳慧玲／台北報導〕進軍韓國樂壇有好成績的女團「GENBLUE」幻藍小熊，最近出道滿週年，今（9日）看回顧影片，隊長XXIN感動落淚，今天團員出席經紀公司「天空娛樂」亞洲總部成立剪綵記者會，光是租金一個月就近百萬，重新裝潢也超過3千萬，占地280坪的「新家」，讓團員有更好的工作環境。

女團「GENBLUE」幻藍小熊，最近出道滿週年。（資料照，記者王文麟攝）

今天現場也端出壽桃慶祝，對於公司喬遷，XXIN開心期許：「希望未來像天空和大海，有無限目標和展望。」幻藍小熊下週即將飛往美國表演，9月12日將開始預購第三張韓文迷你專輯《MIRROR》，11月8日則將登上高雄流行音樂中心舉行「MIRROR：Into Ourselves」演唱會，一連串的好消息，也是幻藍小熊出道滿週年要給粉絲的最好禮物。演唱會門票9月13日下午一點於KKTIX開賣。

請繼續往下閱讀...

XXIN擔任隊長責任更重，被問到有沒有哪位團員容易讓她掉淚，她回憶某次會議，要談談其他成員在心中是何種擔當，XXIN說：「要說出心目中的樣子，但講到我，大家鴉雀無聲，我心想，是大家對我沒想法？還是我不稱職，那次真的大走心。」後段會議她完全禁聲。後來團員和她把心裡話講出來，NICO解釋：「當時想要給隊長更有趣的封號，但頭腦運轉不夠快，她以為我們對她沒想法。」彼此說開之後，也就沒事了。采甄開玩笑說：「我是福壽螺，給環境帶來災害，隊長很完美，沒有可挑剔的。」

NICO是團中年紀最小的「忙內」，加入幻藍小熊之後，身高又長高3、4公分，目前已達170公分，腿長則有105公分，她向來被封為「最美高中生」，不過同團的采甄也想和她拚顏值，今天媒體出題殘酷大考驗，要其他團員評比誰才是顏值擔當，沒想到閉眼投票結果，只有媛媛投給NICO，其他3票都投給采甄，「最美高中生」意外輸給「福壽螺」。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法