娛樂 最新消息

三立御用女星力挺江祖平 支持提告到底「不要管他爸是誰」

江祖平指控三立前副總龔美富的兒子龔益霆性侵，引發軒然大波。（資料照，記者王文麟攝）江祖平指控三立前副總龔美富的兒子龔益霆性侵，引發軒然大波。（資料照，記者王文麟攝）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人江祖平日前指控三立前副總龔美富兒子龔益霆性侵，在演藝圈掀起軒然大波，這也是繼2年前「#Metoo」運動過後，再度引外界性平意識抬頭的事件。對此，三立鄉土劇《戲說台灣》的御用演員李宇柔（現名陳蔓非）也發文聲援江祖平。

《戲說台灣》御用演員李宇柔（現名陳蔓非）發文聲援江祖平。（翻攝自臉書）《戲說台灣》御用演員李宇柔（現名陳蔓非）發文聲援江祖平。（翻攝自臉書）

身為三立鄉土劇《戲說台灣》御用演員的李宇柔絲毫不畏懼自身為難的立場，今（9）日在臉書發文聲援江祖平，她透露自己是江祖平從國小到高中的學姐，同時也針對性侵事件發聲，「不管有沒有在一起，只要妳不願意，強迫妳發生關係就是犯法的」，文末更溫馨喊話，「不要管他的爸爸是誰，誰都不能強迫妳，誰，妳都可以告，我從心底支持你，加油！」

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

