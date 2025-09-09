晴時多雲

娛樂 日韓

《橫豎研究所》又惹禍 吃播YouTuber告5條罪

韓國知名吃播YouTuber Tzuyang近日狀告YouTuber頻道「橫豎研究所」代表金世義。（翻攝自X）韓國知名吃播YouTuber Tzuyang近日狀告YouTuber頻道「橫豎研究所」代表金世義。（翻攝自X）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕先前踢爆韓星金秀賢疑似在已故女星金賽綸未成年期間談戀愛而廣為人知的YouTuber頻道「橫豎研究所」（以下簡稱橫豎研），最近又被告了。吃播YouTuber Tzuyang近日狀告橫豎研代表金世義，未經同意散布私生活影片。首爾江南警察署今（9）日表示，經過再調查後，認定金世義涉嫌名譽毀損、違反《跟蹤處罰法》等5項罪名，已經將金世義移送檢方。

2024年7月橫豎研公開一份錄音檔，聲稱YouTuber Goo Je Yeok以「Tzuyang過去曾在娛樂場所工作」進行恐嚇。Tzuyang澄清為前男友施暴與威脅，才被迫從事相關行業，但橫豎研仍然質疑Tzuyang解釋不實。

YouTuber頻道「橫豎研究所」代表金世義。（翻攝自X）YouTuber頻道「橫豎研究所」代表金世義。（翻攝自X）

Tzuyang向警方提告，控金世義未經過她同意散播涉及私生活影片，導致她必須拍攝澄清影片。今年2月，警方曾以「證據不足」裁定金世義不予移送，原因是考量到倘若認定金世義發言違法，恐涉及限制言論自由。

對此結果感到不服的Tzuyang向首爾中央地檢提出異議，檢方要求警方補充調查，案件也被移交其他調查組。經過第二度調查後，警方改變立場，認定金世義的確涉及名義毀損等違法行為，已正式送交檢方審理。

點圖放大header
點圖放大body

