娛樂 最新消息

（影）炎亞綸1.6億造浪有神助！拜媽祖擲筊募資「K-pop大咖、葉全真」都加入

〔記者傅茗渝／台北報導〕炎亞綸跨界挑戰新身分，今（9日）宣布與製作人、導演稅成鐸共同成立「大浪娛樂」，並一口氣公布四大影視計畫，總投資規模至少1.6億台幣，誓言要讓台灣好內容不再被侷限，帶著完整IP經營思維衝向國際。葉全真首度擔任電影監製，金鐘獎製作人徐志怡、億萬票房導演姜瑞智也都加入，重量級陣容為台灣影視激起一股新浪潮。

炎亞綸宣布成立「大浪娛樂」，晉升CEO展現跨界決心。（記者陳奕全攝）炎亞綸宣布成立「大浪娛樂」，晉升CEO展現跨界決心。（記者陳奕全攝）

炎亞綸坦言，自己觀察產業十年，看見許多好作品難以回收投資，讓投入的人越來越少，產業結構需要徹底改變，「產業需要破釜沉舟，不能等到最後才思考IP延展。」他不僅親自走訪傳產、電子科技業尋求投資，還利用AI工具製作簡報一家一家提案，笑說「還兼粉絲服務，陪投資人大老闆拍照」，甚至曾陪大老闆到大甲媽祖廟參拜，對方當場擲筊決定投資他，「幸運獲得媽祖同意！」炎亞綸透露目標三年內募到1.6億，自己也已先拿出40萬美金，展現決心。

炎亞綸笑曝募資趣事，陪大老闆到媽祖廟擲筊求投資，圖左為稅成鐸。（記者陳奕全攝）炎亞綸笑曝募資趣事，陪大老闆到媽祖廟擲筊求投資，圖左為稅成鐸。（記者陳奕全攝）

稅成鐸則直言，台灣影視產業長年有好作品卻因缺乏國際銷售管道而難以生存，這也是促使他和炎亞綸攜手的原因。他表示，大浪娛樂不只是做製作，而是從一開始就將IP與周邊商品、活動綁在一起，形成完整變現鏈，不僅能讓投資人有感，也能為台灣影視打造更健康、具競爭力的生態，「我們要證明台灣的內容有國際競爭力，有機會與世界對話。」

大浪娛樂首波四大計畫中，《王國的餐桌》是跨海美食綜藝，誕生自文策院Leap計畫，並與韓國《黑白大廚》總編劇Mo Eun-seol合作，炎亞綸透露自己為了邀請韓國頂級明星，甚至苦學商業英文跨海溝通，還等了半年才等到一位大勢女團成員回覆，節目預計明年3月開錄、7月播出。《不會台語的我，竟然轉生到本土劇的異世界！》則是葉全真首次挑戰電影監製，融合穿越與台語喜劇，曾於金馬創投奪下兩項大獎，未來鎖定春節檔期推出。《術》取材自五術，結合玄學與科學，由徐志怡製作、姜瑞智執導，被寄望成為「東方版Marvel」，炎亞綸也證實旗下藝人李玉璽將參與演出。《戀愛沒有條件》則由一群年輕男女在無人島展開一個月追愛之旅，節目結束後還會延伸成戀愛劇，甚至拓展至BL題材，打造戀綜與戲劇串連的新格局。

炎亞綸（中）與稅成鐸（左）共同成立「大浪娛樂」，製作人徐志怡（右）、導演姜瑞智都加入。（記者陳奕全攝）炎亞綸（中）與稅成鐸（左）共同成立「大浪娛樂」，製作人徐志怡（右）、導演姜瑞智都加入。（記者陳奕全攝）

徐志怡提到，早在2022年合作《我願意》時就被炎亞綸的思維驚豔，「他不是只管表演，還會問行銷、銷售怎麼走。」他更打趣說：「以前他在《愛上兩個我》、《後菜鳥的燦爛時代》都演CEO，沒想到現在真的變CEO了！」至於李玉璽參演《術》，他笑言絕非炎亞綸施壓，而是導演和編劇在聚會見到李玉璽本人後，一致認為「他就是角色本人」。

導演姜瑞智則回憶，當初炎亞綸用「造船計畫」來說服他加入，讓他覺得不可不行，「他不是喊口號的人，而是真心一步步推動產業，這樣的態度讓我對執導《術》更有信心。」炎亞綸最後強調，娛樂不只是表演，而是一個能創造價值、連結世界的產業，「我們希望大浪不只是一間製作公司，而是能引領台灣走向國際的娛樂生態平台。」

