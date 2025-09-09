屈中恆《寶島一村》中國場全取消 賴聲川首露面力挺：台灣演出照舊

屈中恆上月在北京宣傳《寶島一村》舞台劇，遭觀眾翻出20年前涉毒案，遭指為「劣跡藝人」。（資料照）

〔記者蕭方綺／台北報導〕屈中恆上月在北京宣傳《寶島一村》舞台劇，遭觀眾翻出20年前涉毒案，遭指為「劣跡藝人」，除了原定8月22、23日在北京的演出由中國演員換角頂替外，29、30日原定在無錫舉辦的演出則全數取消。導演賴聲川今出席舞台劇《那一年，我們下凡》記者會，被問此事表情凝重，他先稱自己40年經歷，什麼事都碰過，也替屈中恆抱屈，並說《寶島一村》之後在台灣演出照常舉行，目前正緊鑼密鼓排練中。

導演賴聲川今出席舞台劇《那一年，我們下凡》記者會。（記者潘少棠攝）

賴聲川認為屈中恆是個很好的演員，也是個很好的人，他說：「很多年前可能有些（黑）歷史，誰沒有？這都是過去了。劇場是療癒的地方，相信會給人機會。」他看到屈中恆這麼多年下來，在社會上是模範，家中也是4個孩子的爸，「我還是堅持中恆不管在劇場、社會或是家庭，都是我們最好的榜樣。」

宋少卿有多次酒駕黑歷史。（記者潘少棠攝）

而一旁宋少卿有多次酒駕黑歷史，他不怕自己為劇團招黑，直接表示自己過去錯了就是錯了，「如果影響到作品，我就不演了！」他接著話鋒一轉，幽默指出自己和屈中恆長相神似，可謂是異父異母的親兄弟，因此很替對方抱不平，他不滿酸民只會躲在鍵盤後批判，「那我們要監獄、更生人做什麼？不就是要給人家機會嗎？」

