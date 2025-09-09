晴時多雲

娛樂 最新消息

56歲女星翁虹自曝酒店撞到鬼 入住感覺毛毛的

女星翁虹透露自己在加拿大撞鬼故事。（香港星島日報）女星翁虹透露自己在加拿大撞鬼故事。（香港星島日報）

〔記者馮亦寧／台北報導〕56歲香港女星翁虹參加靈異節目，並透露自己過去出外景到加拿大拍攝電視劇的時候，在酒店撞鬼的驚悚經驗。

翁虹回憶，1990年的時候，當時他和梁思浩、沈殿霞等人一起到加拿大拍攝影集《富貴冤家》。當時劇組選擇住在溫哥華的一家古堡式酒店，但是翁虹一踏入飯店就感覺有人盯著她看，非常不舒服。

翁虹透露自己踏進飯店就感覺不舒服。（香港星島日報）翁虹透露自己踏進飯店就感覺不舒服。（香港星島日報）

等到翁虹進入房間之後，不舒服的感受加劇，她看到窗簾竟有一半被掀起來，菸灰缸裡也還留有菸頭，於是她選擇先放下行李。放完行李之後，翁虹被一聲巨響嚇了一大跳，原本被掀起來的厚重窗簾竟然神奇的墜下。翁虹回憶：那個窗簾很重，根本不可能自己掉下來，所以一定有問題。之後她被嚇得逃出房間，跑到其他人房裡擠著睡。

翁虹聽完梁思浩說起往事，嚇得渾身起雞皮疙瘩。（香港星島日報）翁虹聽完梁思浩說起往事，嚇得渾身起雞皮疙瘩。（香港星島日報）

同行的梁思浩也表示自己住的那間房也氣氛詭異，他踏入房門就突然覺得有很多人在裏頭，散發出一股很不舒服的氣氛，梁思浩脫下鞋子之後去上廁所，之後竟然發現鞋子裡莫名其妙出現銀幣，讓他覺得恐怖極了。

嚇壞的梁思浩跑去按翁虹的房門門鈴，翁虹半打開門跟梁思浩講話，梁思浩赫然驚見翁虹身後有一個比她高出3個頭的「男人」在後頭。梁思浩不敢說出來，怕嚇壞翁虹，直到這次上節目才說出來，時間已經過了25年，在現場的翁虹也起了一身雞皮疙瘩。

