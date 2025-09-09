拍戲遇大浪...韓女神撲海救下6歲童星 母淚謝救命之恩

南韓演藝圈「不老女神」高賢廷。（圖翻攝自高賢廷IG）

〔即時新聞／綜合報導〕被譽為南韓演藝圈「不老女神」的54歲女星高賢廷（고현정），傳出在新戲《家母螳螂》（Queen Mantis）拍攝期間看見出演同部電視劇的童星在海邊差點被大浪捲走，高賢廷二話不說及時衝上前將人救上來，這段美談直到近日才被童星的媽媽在社群公開。

綜合韓媒報導，6歲童星趙世雄（조세웅）的母親昨天（8日）在社群平台分享高賢廷和兒子坐在海邊的影片，配文「世雄的救命恩人，高賢廷演員……」。趙世雄母親回憶道，事發當時《家母螳螂》劇組在全羅南道新安郡一處海邊取景，兒子看到大海非常興奮，雀躍地朝大海奔去，但下秒平靜的海面突然湧起大浪，眼看就要將兒子吞沒，危急時刻高賢廷從遠處急奔而來，一把將兒子抱起，避免了一場悲劇發生。

這位母親相當感動的表示，看到高賢廷奮不顧身地救下她的孩子，當下衣服全濕了，再多感謝都不夠。她還說，拍攝結束後，高賢廷還陪兒子玩耍，幫忙照顧兒子，直呼高賢廷就像天使一樣，「世雄也迷上她，喊她『高賢廷媽媽』，還一直說她好漂亮、好溫柔」。

高賢廷在《家母螳螂》中飾演外號「螳螂」的連環殺手，男星張東潤（장동윤）飾演與她相愛相殺的兒子，而趙世雄則飾演張東潤在劇中角色的童年。劇情核心描述一名曾因犯下駭人聽聞連環殺人案而入獄的女性，社會上卻出現模仿她作案手法的新案件，迫使警方再次展開追查，本月5日首播創下超高收視率。

