才剛辦完婚禮！林千又搭機返台行李遭竊 痛失價值百萬精品

林千又與老公日前豪砸百萬在南法舉辦夢幻婚禮，沒想到婚禮結束返台，託運的行李箱竟遭撬開，箱內精品全被偷走。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人林千又與老公Jeon日前豪砸百萬在南法舉辦夢幻婚禮，現場美得宛如童話，沒想到先是捲入婚禮賓客住宿機票需自付的爭議，如今婚禮結束夫妻倆返台，竟又爆出搭機時行李箱被撬開，箱內總價值百萬精品遭竊，讓林千又氣憤不已。

林千又還原行李內精品遭竊過程。（翻攝自IG）

林千又發文指出，前幾天才剛被西班牙的航空公司搞丟行李，好不容易找回，沒想到隔幾天搭乘阿聯酋航空返台時，領回行李又發現，老公托運的名牌行李箱有被暴力撬開的痕跡，裡頭放的30件左右的精品遭竊，包含衣服、褲子、鞋子、包包等，價值約百萬台幣。

林千又沮喪透露，精品失竊就算了，竟連結婚的整套西裝都被偷走，「很多東西其實是回憶大於金錢，老公也沒有生氣就是很難過，不過事以至此，林千又只能對老公樂觀喊話「至少我們現在是在一起的、人都平安，錢再賺就有了」。

