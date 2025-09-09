晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

兩檔世紀大秀重磅來襲 串流10億次DJ KREAM將現身台北

來自挪威的超人氣兄弟組合KREAM將首次空降台灣專場演出。（Ai-X提供）來自挪威的超人氣兄弟組合KREAM將首次空降台灣專場演出。（Ai-X提供）

〔記者許世穎／台北報導〕台北指標性夜店Ai-X迎來電音黃金組合Son Of Son與KREAM連續兩週接力登場，其中KREAM跨平台累積總播放量突破10.7億次，將為樂迷開啟一段Melodic Deep House（旋律深浩室）與Melodic Techno（美鐵）的聲音宇宙。

來自瑞典的Afterlife 廠牌新銳DJ／製作人Son Of Son，繼結束Resistance Ibiza的演出後，將再度降臨台北Ai-X。他以充滿情感張力的旋律與磅礡的音場設計見長，每月在Spotify 擁有逾百萬名聽眾，被譽為新世代最具代表性的Melodic Techno力量。

來自挪威的超人氣兄弟組合KREAM成為全球樂迷追隨的旋律浩室代表。（Ai-X提供）來自挪威的超人氣兄弟組合KREAM成為全球樂迷追隨的旋律浩室代表。（Ai-X提供）

來自挪威的超人氣兄弟組合KREAM（Daniel 與 Markus Slettebakken），將帶來他們在Tomorrowland與Burning Man登場的Arrival Tour原汁原味專場。他們自2015年憑藉Tove Lo《Talking Body》Remix走紅以來，每天在Spotify平均播放量達35萬次，成為全球樂迷追隨的旋律浩室代表，這也是他們首次空降台灣專場演出，勢必掀起狂熱浪潮。

這個九月，Ai-X將化身為美鐵音樂的朝聖之地，包括9月12日（五）Son Of Son、9月19日（五）KREAM首度來台專場，無論你偏愛鐵克諾的深邃氛圍，或浩室的律動流動，都能在這兩場演出中找到共鳴。目前Kream限量預售票Tier 1已完售，Tier 2於KKTIX現正熱賣中。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中