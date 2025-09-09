兩檔世紀大秀重磅來襲 串流10億次DJ KREAM將現身台北

來自挪威的超人氣兄弟組合KREAM將首次空降台灣專場演出。（Ai-X提供）

〔記者許世穎／台北報導〕台北指標性夜店Ai-X迎來電音黃金組合Son Of Son與KREAM連續兩週接力登場，其中KREAM跨平台累積總播放量突破10.7億次，將為樂迷開啟一段Melodic Deep House（旋律深浩室）與Melodic Techno（美鐵）的聲音宇宙。

來自瑞典的Afterlife 廠牌新銳DJ／製作人Son Of Son，繼結束Resistance Ibiza的演出後，將再度降臨台北Ai-X。他以充滿情感張力的旋律與磅礡的音場設計見長，每月在Spotify 擁有逾百萬名聽眾，被譽為新世代最具代表性的Melodic Techno力量。

來自挪威的超人氣兄弟組合KREAM成為全球樂迷追隨的旋律浩室代表。（Ai-X提供）

來自挪威的超人氣兄弟組合KREAM（Daniel 與 Markus Slettebakken），將帶來他們在Tomorrowland與Burning Man登場的Arrival Tour原汁原味專場。他們自2015年憑藉Tove Lo《Talking Body》Remix走紅以來，每天在Spotify平均播放量達35萬次，成為全球樂迷追隨的旋律浩室代表，這也是他們首次空降台灣專場演出，勢必掀起狂熱浪潮。

這個九月，Ai-X將化身為美鐵音樂的朝聖之地，包括9月12日（五）Son Of Son、9月19日（五）KREAM首度來台專場，無論你偏愛鐵克諾的深邃氛圍，或浩室的律動流動，都能在這兩場演出中找到共鳴。目前Kream限量預售票Tier 1已完售，Tier 2於KKTIX現正熱賣中。

