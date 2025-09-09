晴時多雲

娛樂 最新消息

林宥嘉心疼歌迷買太貴 推液態膠霸氣做出重要決定

林宥嘉推出液態膠，笑說歌迷都期待他做很酷的事情。（華研提供）林宥嘉推出液態膠，笑說歌迷都期待他做很酷的事情。（華研提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕林宥嘉7月底在生日月推出第七張專輯《Apples of Thy Eye》，因是數位發行，不少歌迷也敲碗希望有實體專輯可以收藏，他也宣布將推出液態膠，而且為了不讓歌迷荷包大失血，決定採不限量方式預購，希望滿足歌迷需求。

之前西洋歌手女神卡卡、邦喬飛等都推出過液態膠，這是一種具有特殊視覺效果的黑膠，在透明的黑膠唱片中填充入液體，呈現出液體流動或特殊質感的效果。

林宥嘉透露，曾在機場遇到歌迷向他提起，自己過去發行的黑膠唱片因為沒有再版，在市場上被炒到很高的價格，讓許多晚入手的歌迷必須花費更多金錢。他不希望歌迷為了購買他的作品而付出超過市場的高價，因此決定這次不採限量發行，而是選擇限時預購的方式，讓所有在預購期間下單的歌迷都能順利買到。

《Apples of Thy Eye》從即日起至10月6日開放預購，林宥嘉笑說：「我知道很多歌迷期待我會做一些很酷的事情。」因此即使液態膠的製作過程複雜，他仍排除萬難、堅持要完成，他的液態膠也預計於2026年3月開始出貨。

