晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

許瑋甯產後2個月首現身 「孕期胖12公斤」曝邱澤當爸後變化

許瑋甯當媽後首次現身。（記者潘少棠攝）許瑋甯當媽後首次現身。（記者潘少棠攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕許瑋甯自從公布懷孕喜訊，一路到生完小孩都神隱，今出席舞台劇《那一年，我們下凡》記者會，是當媽後首次現身，一雙白腿相當纖細，她透露自己孕期胖12公斤，目前還沒開始運動減重，至於會不會擔心外傳的「一孕傻三年」，記不得台詞？她一臉認真說：「曾看過報導，超過40歲的女性懷孕反而變聰明。」

許瑋甯當媽後首次現身。（記者潘少棠攝）許瑋甯當媽後首次現身。（記者潘少棠攝）

她暱稱兒子為「寶寶」，原因是「他長大了就不會有其他人叫他寶寶，只有媽媽會一直叫他寶寶」，頗為可愛，並透露兒子是巨蟹男，總是笑咪咪，像是彌勒佛。如今當媽，雖然有家人作為後援，但她出門工作前，也都會提前跟寶寶說，「媽媽今天要做什麼、幾點會回來、不會遲到」，工作時也期待回家可以見到寶寶，她說：「會期待一回家淨身沐浴，可以碰他！」

許瑋甯當媽後首次現身。（記者潘少棠攝）許瑋甯當媽後首次現身。（記者潘少棠攝）

許瑋甯也透露老公邱澤當爸後，變得更加夢幻一點，「我認識的他比較務實理性，有了寶寶，他變得感性是一定的，他想替兒子創造夢幻的世界，希望小孩永遠相信世界是美好的。」還虧：「好險是兒子，若是女兒的話，一定是傻瓜爸爸。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中