許瑋甯產後2個月首現身 「孕期胖12公斤」曝邱澤當爸後變化

〔記者蕭方綺／台北報導〕許瑋甯自從公布懷孕喜訊，一路到生完小孩都神隱，今出席舞台劇《那一年，我們下凡》記者會，是當媽後首次現身，一雙白腿相當纖細，她透露自己孕期胖12公斤，目前還沒開始運動減重，至於會不會擔心外傳的「一孕傻三年」，記不得台詞？她一臉認真說：「曾看過報導，超過40歲的女性懷孕反而變聰明。」

她暱稱兒子為「寶寶」，原因是「他長大了就不會有其他人叫他寶寶，只有媽媽會一直叫他寶寶」，頗為可愛，並透露兒子是巨蟹男，總是笑咪咪，像是彌勒佛。如今當媽，雖然有家人作為後援，但她出門工作前，也都會提前跟寶寶說，「媽媽今天要做什麼、幾點會回來、不會遲到」，工作時也期待回家可以見到寶寶，她說：「會期待一回家淨身沐浴，可以碰他！」

許瑋甯當媽後首次現身。（記者潘少棠攝）

許瑋甯也透露老公邱澤當爸後，變得更加夢幻一點，「我認識的他比較務實理性，有了寶寶，他變得感性是一定的，他想替兒子創造夢幻的世界，希望小孩永遠相信世界是美好的。」還虧：「好險是兒子，若是女兒的話，一定是傻瓜爸爸。」

