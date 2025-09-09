晴時多雲

娛樂 最新消息

安迪帥兒捐海量內衣遭疑「哪來的」！立志當台灣BLACKPINK

Marz23即將首度攻蛋。（記者張釔泠攝）

〔記者張釔泠／台北報導〕TRASH主唱阿夜以個人身份Marz23攻蛋，11月22日將舉辦「不簡單的演唱會」，他今開玩笑說，TRASH立志當台灣的BLACKPINK ，也透露自2023年以來收到海量的內衣，捐給公益單位時一度還被懷疑他是「偷胸罩大盜」。

對於他率先站上台北小巨蛋，TRASH團員直呼：「老師，很硬噢 。」因為TRASH才剛唱完北高雙蛋，「知道我自己又多了一顆蛋， 怕我會太累。」他說去年接到邀請時，TRASH兩場演唱會都還沒完成，確實考量過體力無法恢復，考慮了後三個月，決定不能婉拒這樣的機會。

對於自己要扛票房，他坦承沒有壓力，團員也沒有說要包票，「我們在做個人的事情時，比較不會打擾彼此。」至於外界覺得樂團主唱單飛就是想要自己紅、自己賺，Ｍarz23也說，一開始聽到這樣的說法真的會不開心，認為自己在做的事情，並不是大家想得這麼膚淺，這次開唱媽媽也很期待，「因為她喜歡的很多首歌都是Marz23的。」此外也會按照慣例留一個位置給爸爸安迪。

至於之前開唱歌迷丟上台的胸罩，有沒有剛好適合老婆的size？他則大笑解釋：「我們都拿去捐掉了。」將累積約80件內衣都捐給戰亂地區婦女的機構，一度還因為量太大、各種size都有，被質疑：「先生，請問你哪來這這麼多胸罩？」自從他的兒子出生後，歌迷都改丟尿布，他還被工作人員罵，不要讓歌迷再丟東西上來了。「不簡單的簡唱會」購票採個人實名制，門票9／17（三）中午12點寬宏售票全面啟售。

點圖放大body

