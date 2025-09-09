晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

家寧向親媽提刑附民求償 法院已完成分案

家寧（圖中）昨透過律師宣布自己以群海娛樂監察人身分，對公司負責人、也就是親生母親曾淑惠提起「刑事附帶民事」求償。（資料照）家寧（圖中）昨透過律師宣布自己以群海娛樂監察人身分，對公司負責人、也就是親生母親曾淑惠提起「刑事附帶民事」求償。（資料照）

〔記者王定傳／台北報導〕知名百萬級YouTuber「眾量級」Andy老師（王崇睿）、家寧（張家寧）分手後，爆出頻道經營權糾紛，檢方查出，家寧媽曾淑惠涉侵占頻道收入等4318萬餘元，另搶註商標損及群海娛樂利益109萬餘元，日前依刑法業務侵占、背信等罪嫌起訴家寧媽；家寧昨透過律師宣布自己以群海娛樂監察人身分，對公司負責人、也就是親生母親曾淑惠提起「刑事附帶民事」求償，據了解，新北地院今已將此刑附民求償完成分案。

刑案中的被害人，在刑事起訴後，可於一審刑事法院辯論終結前，提起「刑事附帶民事」訴訟，向被告請求賠償，最大好處是可免繳裁判費。

檢調查出，家寧媽把家寧、Andy帳戶中的頻道流量收益、臉書廣告收益及蝦皮賣場收入，合計約3036萬餘元，通通挪到自己的帳戶中，作為個人買保險、轉存外匯定存、繳卡費私人用途使用，另涉將群海公司帳戶內業配收益1281萬餘元，分批匯入自己、家寧爸、家寧及家寧妹帳戶中，若加上頻道流量等收益，總計侵占4318萬餘元。

不僅如此，家寧媽還涉擅以自己名義申請註冊重量級商標，光2021年就受領商標權收入109萬餘元，損及群海公司利益；檢調另查出，家寧媽等人還涉利用人頭虛報支領薪資、伙食費約1609萬餘元，並隱匿流量、臉書受益等，以此逃漏稅572萬餘元。至於家寧僅涉未經同意變更頻道登入密碼，致Andy無法登入，被依妨害電腦使用罪嫌起訴。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中