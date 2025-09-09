家寧向親媽提刑附民求償 法院已完成分案

家寧（圖中）昨透過律師宣布自己以群海娛樂監察人身分，對公司負責人、也就是親生母親曾淑惠提起「刑事附帶民事」求償。（資料照）

〔記者王定傳／台北報導〕知名百萬級YouTuber「眾量級」Andy老師（王崇睿）、家寧（張家寧）分手後，爆出頻道經營權糾紛，檢方查出，家寧媽曾淑惠涉侵占頻道收入等4318萬餘元，另搶註商標損及群海娛樂利益109萬餘元，日前依刑法業務侵占、背信等罪嫌起訴家寧媽；家寧昨透過律師宣布自己以群海娛樂監察人身分，對公司負責人、也就是親生母親曾淑惠提起「刑事附帶民事」求償，據了解，新北地院今已將此刑附民求償完成分案。

刑案中的被害人，在刑事起訴後，可於一審刑事法院辯論終結前，提起「刑事附帶民事」訴訟，向被告請求賠償，最大好處是可免繳裁判費。

檢調查出，家寧媽把家寧、Andy帳戶中的頻道流量收益、臉書廣告收益及蝦皮賣場收入，合計約3036萬餘元，通通挪到自己的帳戶中，作為個人買保險、轉存外匯定存、繳卡費私人用途使用，另涉將群海公司帳戶內業配收益1281萬餘元，分批匯入自己、家寧爸、家寧及家寧妹帳戶中，若加上頻道流量等收益，總計侵占4318萬餘元。

不僅如此，家寧媽還涉擅以自己名義申請註冊重量級商標，光2021年就受領商標權收入109萬餘元，損及群海公司利益；檢調另查出，家寧媽等人還涉利用人頭虛報支領薪資、伙食費約1609萬餘元，並隱匿流量、臉書受益等，以此逃漏稅572萬餘元。至於家寧僅涉未經同意變更頻道登入密碼，致Andy無法登入，被依妨害電腦使用罪嫌起訴。

