晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《進行曲》3帥直接在西門町就吹起來！映後巧遇3台片互挺大團結

〔記者許世穎／台北報導〕台片《進行曲》上映以來好評不斷，票房持續拉穩成績，目前全台票房突破700萬，隨著網路口碑持續發酵，有望再創佳績。演出該片的3位新生代鮮肉男神牧森、劉育仁、余杰恩近期卯起來宣傳，即便已經有一段時間沒碰當初熟悉的小號、薩克斯風以及小鼓等樂器，仍為了跑映後場次而苦練，相當敬業。

《進行曲》映後余杰恩（左起）、牧森、劉育仁、陳以恆驚喜演奏樂器，現場氣氛相當熱鬧。（未來進行曲提供）《進行曲》映後余杰恩（左起）、牧森、劉育仁、陳以恆驚喜演奏樂器，現場氣氛相當熱鬧。（未來進行曲提供）

監製陳慧如感動表示「他們為了映後驚喜，又卯起來溫習，真的是非常敬業的精神」，3帥表演到一半甚至還在西門町的大街上宣傳表演，引起不少群眾圍觀，紛紛激起他們對《進行曲》的好奇及喜愛。

《96分鐘》蔡凡熙（左起）、宋芸樺、監製鄒介中，與《進行曲》導演姜瑞智、牧森、陳以恆互挺。（未來進行曲提供）《96分鐘》蔡凡熙（左起）、宋芸樺、監製鄒介中，與《進行曲》導演姜瑞智、牧森、陳以恆互挺。（未來進行曲提供）

驚喜的是，《進行曲》眾多影人在跑宣傳時，還巧遇《96分鐘》劇組宋芸樺、蔡凡熙以及監製鄒介中，另有《我家的事》曾敬驊、高伊玲、黃珮琪以及導演潘客印，眾人也一起大合照，約定好一起宣傳好作品！展現台灣電影圈共好大團結。

《我家的事》黃珮琪（左起）、導演潘客印、曾敬驊、高伊玲與《進行曲》余杰恩、監製陳慧如、賴宥成映後巧遇。（未來進行曲提供）《我家的事》黃珮琪（左起）、導演潘客印、曾敬驊、高伊玲與《進行曲》余杰恩、監製陳慧如、賴宥成映後巧遇。（未來進行曲提供）

而在一連串映後活動告捷之後，本周五（12日）導演姜瑞智也將攜手雙監製陳慧如、陳鴻元現身特別場，展開長達30分鐘的映後深度訪談，更有精美明信片可以拿，粉絲們請千萬別錯過，本週六以及週日兩天劇組也祭出影迷福利大加碼，將在高雄、台南、台中、新竹舉行近距離拍照會，親民寵粉！

《進行曲》持續在台上映中，而「向前走，做自己」《進行曲》電影記錄書也已在線上通路與實體通路全面上市，看完電影的觀眾們，如果意猶未盡，想知道更多電影秘辛，歡迎購書一探《進行曲》的更多故事。更多電影資訊，請上「華映娛樂」、「電影進行曲」官方臉書粉絲團以及官方IG查詢。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中