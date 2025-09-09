《進行曲》3帥直接在西門町就吹起來！映後巧遇3台片互挺大團結

〔記者許世穎／台北報導〕台片《進行曲》上映以來好評不斷，票房持續拉穩成績，目前全台票房突破700萬，隨著網路口碑持續發酵，有望再創佳績。演出該片的3位新生代鮮肉男神牧森、劉育仁、余杰恩近期卯起來宣傳，即便已經有一段時間沒碰當初熟悉的小號、薩克斯風以及小鼓等樂器，仍為了跑映後場次而苦練，相當敬業。

《進行曲》映後余杰恩（左起）、牧森、劉育仁、陳以恆驚喜演奏樂器，現場氣氛相當熱鬧。（未來進行曲提供）

監製陳慧如感動表示「他們為了映後驚喜，又卯起來溫習，真的是非常敬業的精神」，3帥表演到一半甚至還在西門町的大街上宣傳表演，引起不少群眾圍觀，紛紛激起他們對《進行曲》的好奇及喜愛。

《96分鐘》蔡凡熙（左起）、宋芸樺、監製鄒介中，與《進行曲》導演姜瑞智、牧森、陳以恆互挺。（未來進行曲提供）

驚喜的是，《進行曲》眾多影人在跑宣傳時，還巧遇《96分鐘》劇組宋芸樺、蔡凡熙以及監製鄒介中，另有《我家的事》曾敬驊、高伊玲、黃珮琪以及導演潘客印，眾人也一起大合照，約定好一起宣傳好作品！展現台灣電影圈共好大團結。

《我家的事》黃珮琪（左起）、導演潘客印、曾敬驊、高伊玲與《進行曲》余杰恩、監製陳慧如、賴宥成映後巧遇。（未來進行曲提供）

而在一連串映後活動告捷之後，本周五（12日）導演姜瑞智也將攜手雙監製陳慧如、陳鴻元現身特別場，展開長達30分鐘的映後深度訪談，更有精美明信片可以拿，粉絲們請千萬別錯過，本週六以及週日兩天劇組也祭出影迷福利大加碼，將在高雄、台南、台中、新竹舉行近距離拍照會，親民寵粉！

《進行曲》持續在台上映中，而「向前走，做自己」《進行曲》電影記錄書也已在線上通路與實體通路全面上市，看完電影的觀眾們，如果意猶未盡，想知道更多電影秘辛，歡迎購書一探《進行曲》的更多故事。更多電影資訊，請上「華映娛樂」、「電影進行曲」官方臉書粉絲團以及官方IG查詢。

