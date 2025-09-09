晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

孫生退團沉寂半年復工 合體前團員拍片鬆吐心聲

〔記者林欣穎／台北報導〕17LIVE日前再度挑戰鬼片新題材，於9月8日推出全新搞笑玄學宮廟短劇《奪走我的男人，賣掉她的靈魂》。男女主角與配角邀請到百萬YouTuber團體「反骨男孩」前團員孫生、琳妲、瑋哥出演，以及17LIVE人氣主播默澄、衣喬Aki、小蜜桃Peach與靜兒Eva與艾琳兒Irene共同演出。

孫生劇裡表面扮演體貼男友，但私底下卻到處留情。（17LIVE提供）孫生劇裡表面扮演體貼男友，但私底下卻到處留情。（17LIVE提供）

百萬YouTuber團體「反骨男孩」的前成員孫生自年初退團後，演藝事業幾乎全面停擺，沉澱半年以來，這次以17LIVE短劇《奪走我的男人，賣掉她的靈魂》作為新起點。他透露，會答應加入演出，是因為劇裡有許多經典台詞深深觸動自己，「就請網友自己追劇慢慢發掘是哪些台詞吧。」

孫生經歷這些日子的沉澱，他大方承認過往太愛玩且男女界線不清，現在學習與異性保持距離，日後要更專注在演藝事業，因為這是他的最愛。他說，「我正在改變，現階段也不想跟外界多說，當自己完全改變時，相信大家會自然感受得到，也希望大家期待我的新模樣。」

琳妲再次挑戰短劇演出。（17LIVE提供）琳妲再次挑戰短劇演出。（17LIVE提供）

琳妲這次在劇中挑戰平常少見的「認真」形象，笑說：「平常大家看到我都是瘋瘋癲癲的，但這次做了很大調整，加了很多認真，歡迎大家來看不一樣的我。」她坦言拍攝最大挑戰是有一天拍了近17小時到了深夜才收工，「那天要拍被鬼嚇到的鏡頭，現場氣氛太嚇人，連上廁所都覺得毛毛的。」事業心滿滿的琳妲目前副業電商經營順利，累積不少回頭客，賣得最好的產品是隱形胸罩與內褲，可以想像有多好用。身為啦啦隊工作者已12年的她，也鼓勵想進入行業的女孩們「有夢就去追，但別忘了初衷。」

瑋哥飾演的瑋道長作法。（17LIVE提供）瑋哥飾演的瑋道長作法。（17LIVE提供）

瑋哥坦言自己一直想接演「血淚歡笑愛恨交織」的戲劇，這次的劇情完全符合，雖然是演兩光且立場不堅定的道長還是馬上答應。他最喜歡的劇情是最後的人鬼相處，「跨緯度的愛是一場淒美的愛情，拍完剛好可以吃宵夜。」幽默回答不改他原本搞笑本色。至於改運祈福經驗，他更是如數家珍，從東方祭改、喝符水到喝西方聖水、多人禱告等，他都試過，甚至還接觸過薩滿、通靈、乩童等，連多年前流行的紫衣團體「感恩seafood！讚嘆seafood」都去過。目前雖處於事業低潮，他坦然說，「人生就是起起落落，高潮迭起。只能夠盡量活在當下，用心渡過每一刻。」也呼籲網友們要珍惜影中人。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中