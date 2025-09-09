孫生退團沉寂半年復工 合體前團員拍片鬆吐心聲

〔記者林欣穎／台北報導〕17LIVE日前再度挑戰鬼片新題材，於9月8日推出全新搞笑玄學宮廟短劇《奪走我的男人，賣掉她的靈魂》。男女主角與配角邀請到百萬YouTuber團體「反骨男孩」前團員孫生、琳妲、瑋哥出演，以及17LIVE人氣主播默澄、衣喬Aki、小蜜桃Peach與靜兒Eva與艾琳兒Irene共同演出。

孫生劇裡表面扮演體貼男友，但私底下卻到處留情。（17LIVE提供）

百萬YouTuber團體「反骨男孩」的前成員孫生自年初退團後，演藝事業幾乎全面停擺，沉澱半年以來，這次以17LIVE短劇《奪走我的男人，賣掉她的靈魂》作為新起點。他透露，會答應加入演出，是因為劇裡有許多經典台詞深深觸動自己，「就請網友自己追劇慢慢發掘是哪些台詞吧。」

孫生經歷這些日子的沉澱，他大方承認過往太愛玩且男女界線不清，現在學習與異性保持距離，日後要更專注在演藝事業，因為這是他的最愛。他說，「我正在改變，現階段也不想跟外界多說，當自己完全改變時，相信大家會自然感受得到，也希望大家期待我的新模樣。」

琳妲再次挑戰短劇演出。（17LIVE提供）

琳妲這次在劇中挑戰平常少見的「認真」形象，笑說：「平常大家看到我都是瘋瘋癲癲的，但這次做了很大調整，加了很多認真，歡迎大家來看不一樣的我。」她坦言拍攝最大挑戰是有一天拍了近17小時到了深夜才收工，「那天要拍被鬼嚇到的鏡頭，現場氣氛太嚇人，連上廁所都覺得毛毛的。」事業心滿滿的琳妲目前副業電商經營順利，累積不少回頭客，賣得最好的產品是隱形胸罩與內褲，可以想像有多好用。身為啦啦隊工作者已12年的她，也鼓勵想進入行業的女孩們「有夢就去追，但別忘了初衷。」

瑋哥飾演的瑋道長作法。（17LIVE提供）

瑋哥坦言自己一直想接演「血淚歡笑愛恨交織」的戲劇，這次的劇情完全符合，雖然是演兩光且立場不堅定的道長還是馬上答應。他最喜歡的劇情是最後的人鬼相處，「跨緯度的愛是一場淒美的愛情，拍完剛好可以吃宵夜。」幽默回答不改他原本搞笑本色。至於改運祈福經驗，他更是如數家珍，從東方祭改、喝符水到喝西方聖水、多人禱告等，他都試過，甚至還接觸過薩滿、通靈、乩童等，連多年前流行的紫衣團體「感恩seafood！讚嘆seafood」都去過。目前雖處於事業低潮，他坦然說，「人生就是起起落落，高潮迭起。只能夠盡量活在當下，用心渡過每一刻。」也呼籲網友們要珍惜影中人。

