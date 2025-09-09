天團成軍16週年 拋重磅喜訊將橫掃北中南

〔記者張釔泠／台北報導〕 「國民天團」玖壹壹迎來成軍16週年，今（9）日拋出重磅驚喜：「玖壹壹南北貳路音樂節2025」超早鳥票秒殺完售，玖壹壹將親自南北奔走，展開北中南快閃謝票行動，與粉絲零距離同樂。

「玖壹壹南北貳路音樂節2025」強勢回歸。（KKLIVE、混血兒娛樂提供）

「玖壹壹南北貳路音樂節2025」將於11月15日至16日在台中水湳中央公園盛大開唱，連續兩天三大舞台、超過30組卡司接力演出，將台中變身為一座熱力四射的音樂嘉年華城。以「南北貳路」為主題，不僅呼應玖壹壹一路從台中走向全台，更希望號召南北粉絲齊聚，共同見證他們的成長。

洋蔥回顧當年起點：「一開始只有3個人，單純想做一些有趣的事，把台中的故事唱出來，沒想到越唱越遠。不知道什麼時候開始，身邊多了很多人，去了好多地方。」16年來的音樂旅程，如今在萬人舞台上凝聚能量。

為了回饋粉絲的超早鳥票支持，玖壹壹更推出「南北貳路 MOVING STAGE 快閃大海巡」驚喜謝票行動，玖壹壹將搭乘移動舞台車，連續三天橫掃北中南，與粉絲零距離互動、熱唱。將宛如迷你音樂節搬進街頭，粉絲不僅能搶先感受玖壹壹的魅力，預料將引爆熱潮。三場快閃大海巡活動為：9/11（四）晚上09:11 台中老虎城、9/12（五）晚上08:00 高雄三鳳宮、9/13（六）晚上08:00 艋舺青山宮。

