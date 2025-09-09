晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

馬念先登哈林節目「從零分逆轉勝」 反遭來賓開嗆混亂場面曝

哈林（中）主持《哈！真相大白了》，邀來DJ Bryan（左起）、小民、馬念先、瑪靡、推機、肚皮等人上節目。（公視提供）哈林（中）主持《哈！真相大白了》，邀來DJ Bryan（左起）、小民、馬念先、瑪靡、推機、肚皮等人上節目。（公視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕音樂人馬念先與樂團「旺福」成員小民、推機、瑪靡、肚皮以及DJ Bryan布萊恩等人上哈林庾澄慶主持益智節目《哈！真相大白了》。他們同為歌手出身，哈林開場就笑稱音樂界朋友「就是一個字，絕！」，還預期他們「絕對地亂」，而旺福成員果然答題意見迥異，小民現場還大亂走。

節目中出題問「音樂人報稅時可以把買吉他、音箱列入必要支出抵稅」，幾個資深音樂人竟也不曉得答案，還明顯分成對、錯兩派，旺福主唱瑪靡糾結在「這到底是個人還是公司」，哈林笑她「不錯耶，你每一題都可以把大家搞亂」，讓眾人笑成一團。

這題答案一公布竟然是「○」，瑪靡驚嘆「那老大（小民）你可以減很多稅耶」；小民也稱自己剛買三把吉他，「這次從國外帶回來，太好了！」，立刻被另一半推機吐槽說「美國買的不能報吧？」，讓小民頓時愣住。

專家律師梁家瑜則解釋說，只要是職業上的工具支出，如音樂人的樂器、音箱，甚至表演服裝，是職業上必需的話，「可以提出職業的身分證明跟收據，確實是可以拿出來當作列舉扣除額的」。

對這題充滿興趣的小民還現場詢問律師「那我們要怎麼樣拿出證明？」，瑪靡也問是否能「拿專輯給稅務人員看？」，梁家瑜認真地回他「你們都太有名了，應該是不需要證明」，小民聽了直揮手作勢自己樂團其實沒這麼紅，還搞笑說「啊，沒有啦！」，讓現場人員捧腹。

樂團「旺福」小民（左起）、哈林、馬念先於《哈！真相大白了》展現音樂人的熱情。（公視提供）樂團「旺福」小民（左起）、哈林、馬念先於《哈！真相大白了》展現音樂人的熱情。（公視提供）

而哈林笑稱「想提早下班」的馬念先從首輪的零分，跌破眾人眼鏡，逆轉勝打敗其他五位參賽者，瑪靡跟哈林一搭一唱表示「哼！這種人平常沒在念書，結果考試考得特別好」，馬念先笑說「可惡！我這其實是一個很勵志的故事」，小民則搭腔「其實已經不關我們的事，趕快錄完吧！」，哈林趕緊緩頰說「也不用這麼鬧吧」，讓一旁的DJ布萊恩拍手笑到不行。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中