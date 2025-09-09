馬念先登哈林節目「從零分逆轉勝」 反遭來賓開嗆混亂場面曝

哈林（中）主持《哈！真相大白了》，邀來DJ Bryan（左起）、小民、馬念先、瑪靡、推機、肚皮等人上節目。（公視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕音樂人馬念先與樂團「旺福」成員小民、推機、瑪靡、肚皮以及DJ Bryan布萊恩等人上哈林庾澄慶主持益智節目《哈！真相大白了》。他們同為歌手出身，哈林開場就笑稱音樂界朋友「就是一個字，絕！」，還預期他們「絕對地亂」，而旺福成員果然答題意見迥異，小民現場還大亂走。

節目中出題問「音樂人報稅時可以把買吉他、音箱列入必要支出抵稅」，幾個資深音樂人竟也不曉得答案，還明顯分成對、錯兩派，旺福主唱瑪靡糾結在「這到底是個人還是公司」，哈林笑她「不錯耶，你每一題都可以把大家搞亂」，讓眾人笑成一團。

這題答案一公布竟然是「○」，瑪靡驚嘆「那老大（小民）你可以減很多稅耶」；小民也稱自己剛買三把吉他，「這次從國外帶回來，太好了！」，立刻被另一半推機吐槽說「美國買的不能報吧？」，讓小民頓時愣住。

專家律師梁家瑜則解釋說，只要是職業上的工具支出，如音樂人的樂器、音箱，甚至表演服裝，是職業上必需的話，「可以提出職業的身分證明跟收據，確實是可以拿出來當作列舉扣除額的」。

對這題充滿興趣的小民還現場詢問律師「那我們要怎麼樣拿出證明？」，瑪靡也問是否能「拿專輯給稅務人員看？」，梁家瑜認真地回他「你們都太有名了，應該是不需要證明」，小民聽了直揮手作勢自己樂團其實沒這麼紅，還搞笑說「啊，沒有啦！」，讓現場人員捧腹。

樂團「旺福」小民（左起）、哈林、馬念先於《哈！真相大白了》展現音樂人的熱情。（公視提供）

而哈林笑稱「想提早下班」的馬念先從首輪的零分，跌破眾人眼鏡，逆轉勝打敗其他五位參賽者，瑪靡跟哈林一搭一唱表示「哼！這種人平常沒在念書，結果考試考得特別好」，馬念先笑說「可惡！我這其實是一個很勵志的故事」，小民則搭腔「其實已經不關我們的事，趕快錄完吧！」，哈林趕緊緩頰說「也不用這麼鬧吧」，讓一旁的DJ布萊恩拍手笑到不行。

