鹿晗、關曉彤分手10月復合無望 傳公司股權都已切割

知情人士透露鹿晗、關曉彤其實早在2024年12月就已分手，並完成股權分割。（翻攝自微博）知情人士透露鹿晗、關曉彤其實早在2024年12月就已分手，並完成股權分割。（翻攝自微博）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國明星情侶檔鹿晗、關曉彤從2017年官宣交往，交往8年多後，去年底開始爆出分手傳聞，今年4月鹿晗生日，關曉彤並未像往年一樣準時送上祝福，更加引發外界懷疑兩人的戀情已畫下句點。近日，微博知名娛樂記者「劉大錘」突爆料，鹿晗、關曉彤其實在2024年12月就已分手，甚至連公司股權都已切割完成。

關於鹿晗、關曉彤是否真的分手，雙方皆未出面回應，娛樂記者劉大錘近日在直播被問到此事，他透露，鹿晗與關曉彤確實已經分手，而選擇分開的原因是未來規劃與方向不同，導致感情出現裂痕。

劉大錘加碼爆料，兩人分手的時間點非常敏感，正好落在鹿晗舉辦演唱會、關曉彤新戲殺青之際，所以雙方保持低調不正式發布聲明，應該是為了不要影響工作。鹿晗、關曉彤交往時曾共同持股公司「同心韓義」，也早在去年12月就完成股權分割，徹底劃清界線。

