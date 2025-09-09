晴時多雲

娛樂 最新消息

2025金馬電影學院入選學員名單公布 《淪落人》編導擔任導師

2025金馬電影學院由導演陳小娟擔任導師。（金馬執委會提供）2025金馬電影學院由導演陳小娟擔任導師。（金馬執委會提供）

〔記者許世穎／台北報導〕2025第17屆金馬電影學院今（9）日公布入選學員名單，本屆邀請曾以《淪落人》獲得香港電影金像獎「新晉導演」及亞洲電影大獎「最佳新導演」的陳小娟擔任導師，最終入選的10位學員為：程宇、楊小蠻、顏皓軒、何煒彤、蔡季珉、余易勳、王雪岩、張子祥、張振中、譚樂謙。今年拍攝主題將由導師指定閱讀書籍，鼓勵學員延伸發想，開發觸動自身情感的題材，學員將在一個月內展開密集培訓，通過劇本討論、勘景、拍攝與後製，以團隊合作的方式完成短片。

2025金馬電影學院院長廖慶松。（金馬執委會提供）2025金馬電影學院院長廖慶松。（金馬執委會提供）

金馬電影學院院長廖慶松與導師陳小娟一致肯定今年報名學員的作品水準，經過多番討論與艱難抉擇，最終才確定學員名單，也有不少遺珠。導師陳小娟表示：「今年原定只召一組學員，但在評選過程中，僅選8位著實困難，優秀的人選很多，甚至有些我自己都希望有機會合作。所幸最後得以爭取增加兩個名額，形成一個令人滿意的組合，也期待與學員們相見，共同學習並激盪出別具特色的作品。」

本屆入選學員分為導演、編劇、攝影，皆有亮眼作品肯定。導演組方面，程宇以《親密》入圍柏林影展短片競賽；楊小蠻的《擁抱》入圍上海電影節短片競賽；顏皓軒的《送行》奪得金穗獎最佳編劇，《囚犬》更入圍金馬獎最佳劇情短片；何煒彤的《全民嬰檢》入圍馬德里電影獎，紀錄短片《卵子與它們的產地》入選漢堡華語影像展；蔡季珉則以《最尾日》入圍台北電影獎及首爾女性影展。

編劇組余易勳的長片作品《春行》榮獲新加坡電影節最佳劇本，並入圍台灣影評人協會最佳劇本。攝影組的王雪岩擅長以現場光線營造具呼吸感的電影氛圍；張子祥的攝影作品《著陸倒數》入圍高雄電影節、金穗獎與FIRST青年影展；張振中以作品《車》入選BAFTA英國影藝學院學生獎長名單與IM兩岸青年影展；譚樂謙的《眩光》則於鮮浪潮國際短片節獲特別表揚獎，並入選金穗影展及大阪亞洲電影節。

第17屆金馬電影學院將於10月20日至11月19日展開，一系列精心安排的課程由和碩聯合科技、摩爾娛樂全力贊助，聲色盒子有限公司持續提供專業器材、技術人員與後製資源。本屆結業作品將於11月19日放映，免費開放入場，邀請觀眾共襄盛舉，見證金馬電影學院學員的合作成果。

