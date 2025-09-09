親曝喪妻之痛靠繪畫療癒！資深007化身流浪畫家生命歷程有共鳴

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕電影《愛裡行間》改編自尼爾威廉斯經典暢銷小說《愛的四封信》，由英國導演波莉史蒂爾執導，集結資深「007」皮爾斯布洛斯南、海倫娜波漢卡特、蓋布瑞拜恩三位實力派演員同台演出。在如詩如畫的北愛爾蘭海岸線，共同譜寫充滿奇蹟氣息的生命頓悟之旅。

皮爾斯布洛斯南在《愛裡行間》詮釋流浪畫家，他本身也視藝術創作為人生避風港。（原創娛樂提供）

三位主演都與原著小說有著深刻連結。海倫娜回憶道：「我本來就是這部小說的粉絲，25年前就讀過，一直很想演伊莎貝爾。」她甚至曾親自爭取改編版權，雖未能如願，但命運最終仍讓她圓夢，讓她感嘆這份緣分的註定。蓋布瑞則坦言閱讀時全然沉浸，因為他曾在地方中學任教，也是天生的詩人，對書中的氣質產生強烈共鳴。

請繼續往下閱讀...

皮爾斯在片中飾演一位流浪畫家，他本身就是長年投入創作的藝術家，因此揮灑油彩的姿態自然渾然天成，更展現對藝術的真摯熱情。繪畫對他而言不僅是興趣，也是生命的避風港。他回憶首任妻子過世的艱難時期，正是繪畫帶來了療癒與光明，這段生命歷程也讓他在《愛裡行間》的表演格外深情動人。

海倫娜波漢卡特（左）與蓋布瑞拜恩在《愛裡行間》飾演性格大相逕庭卻十分恩愛的夫妻。（原創娛樂提供）

影片大量取景於北愛爾蘭鄉間壯麗的自然景色，海岸懸崖、霧中孤島與金色冬陽皆被鏡頭定格，成為電影不可或缺的一部分。曾拍攝紀錄片的導演史蒂爾坦言，外景拍攝向來充滿天氣挑戰，但這次卻罕見地遇上連日晴朗。她形容愛爾蘭的景色不只是背景，更像是「另一位角色」，陽光賦予風景鮮明色彩，也讓整部電影瀰漫著奇蹟般的氛圍。

《愛裡行間》講述一對年輕男女獨立成長的故事，他們透過畫作、詩集與信箋，逐步走向命定的相遇。電影同時探討人如何學會傾聽內心，不懼怕外界的不理解，並勇敢接納「神」的召喚，從而主動改變人生。「這世上沒有巧合，你必須去遇見生命。」片中如詩的台詞，不僅道出生活真諦，更鼓勵每個人朝著心之所向啟程。電影本週五（12日）在台上映。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法