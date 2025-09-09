吳宗憲突鬆口「不會再開節目」 昔砸500萬為兒做MV沒人聽

〔記者林欣穎／台北報導〕吳宗憲日前現身八大錄製《娛樂百分百》YouTube頻道節目單元「CHATGTV」，帶著公司旗下新人歌手陳守恩，以及兒子鹿希派一起跑宣傳。

吳宗憲（中）帶新人歌手陳守恩（左二）亮相，抖出兒子鹿希派（右二）花500萬拍MV慘況。（八大提供）

鹿希派坦言自己還是會想要出唱片，「但不想要再花我爸爸的錢，因為也會不好意思。」明白做唱片很辛苦的他直言：「從小在憲哥的羽翼下成長，生活品質很好，單做唱片很難維持下去，我要面對這樣的現實。」兒子話一講完，吳宗憲立刻跳出來在錄影現場做市調：「有看過鹿希派MV的請舉手！」

主持人小賴先舉手，但坦言不知道歌名。吳宗憲視線掃過攝影棚，他頓時心灰意冷，「啊！連我們公司自己人都沒看過！」、「這支MV花了500萬，結果沒有人聽過。」小賴小心翼翼地解釋，因為他的事情大家比較耳熟能詳；鹿希派則自嘲：「『故事』比音樂更吸引人。」引來眾人大笑。

吳宗憲與歌手陳守恩結緣於友台節目，當時被陳守恩的歌藝感動，再加上帥氣外型，前前後後觀察對方三次，兩人第四次碰面時，吳宗憲對陳守恩說：「讓我真的感動的表演，我就幫你出專輯。」如今實現承諾，說到做到。吳宗憲稱讚陳守恩的高亢音域，直言可以稱得上是台灣唱高音前三名，「給他機會，誰知道他是不是下一個周杰倫？」看著坐在旁邊的兒子鹿希派說，「我知道他不會是，他現在是牛肉麵的老闆。」

吳宗憲（中）暢談分享近況，主持人黃偉晉（右）與小賴錄影過程笑聲不斷。（八大提供）

談到與吳宗憲相識到現在，小賴觀察到對方幾乎可以不用睡覺，吳宗憲透露自己有一套「野人計劃」-餓了就吃、累了就睡，現在的身體不僅結實，也保持最佳狀態，更自豪沒有做醫美，連面膜都沒貼過。

吳宗憲被問及如果有人想再請他開節目，他斬釘截鐵表明「不會」，因為事業太忙沒有時間，他說，工廠除了台灣還有海外，甚至遠至德國設點。他形容現在住的地方很像游牧民族，「出門要穿哪件衣服，看我離哪件最近就穿上。」他說：「你們的憲哥沒有離開，他只是去做他喜歡的事情。」

