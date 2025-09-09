傳遭隊友李芷霖私下狂罵？李多慧鬆吐6字回應了

李芷霖（左）日前被造謠私下罵李多慧。（翻攝自IG）

〔記者林欣穎／台北報導〕味全龍啦啦隊副隊長「霖霖」李芷霖，日前遭傳狂罵李多慧的對話錄音，李芷霖親上火線，直指有人刻意抹黑，更在發出律師函喊告，而捲入風波的李多慧稍早也透過經紀人做出回應。

李芷霖先前才被爆料向球星前男友林庭謙求償6千萬「青春補償費」，氣得她直喊報警。沒想到最近又被傳罵李多慧，李芷霖也透過律師聲明提到，她針對之前抹黑造謠一事已附上證據提起刑事告訴並經檢察官依法偵辦中；無奈本次又有不明人士利用Threads社群無須實名制且申請條件較為寬鬆之便，創立帳號並發布虛構捏造之對話內容，除嚴重侵害本人名譽，更已涉刑事加重誹謗罪等犯行，特此正告該不明人士應撤除Threads之不實貼文，即刻停止違法行為。

而李多慧被問及此事則低調表示：「謝謝大家關心。」李多慧來台發展近3年圈粉無數，學中文速度飛快的她現在出席記者會幾乎都能用中文對談，越來越有「台味」的她也常在社群上分享日常，更曾直呼想直接住在台灣，這次被捲入風波看來並沒受到太大影響。

