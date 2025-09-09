10億女神不忍了 宣布釋出「北市蛋黃區」600坪地段

王宥忻打造「台灣愛物王公益協會」。（《女神愛啪啪 IPAPA》提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕擁10億身家的「財富女神」王宥忻在台北市八德路蛋黃區釋出600坪黃金地段，籌備「台灣愛物王公益協會」，不僅是一個二手物資流通平台，更結合共享辦公室、公益展場與明星二手專區的創新基地，王宥忻盼讓每一份資源都能找到新的主人。

這個協會的目標，聚焦在建立穩定的物資募集與流通系統，把「斷捨離公益」的理念加以推廣，希望打造出一個「愛物公益生態圈」。正在籌備的六百坪公益基地，不僅有提供民眾以平價選購的二手衣物專區，更將開放「明星二手區」，邀請名人捐贈私人物件，讓公益添上驚喜與話題。

請繼續往下閱讀...

基地同時設有共享辦公室與會議展場，讓不同的團隊、志工與社區組織能夠在此交流、合作，成為公益與教育推廣的樞紐。從空間設計到功能規劃，都圍繞著「共享」與「共好」的理念。王宥忻強調傳遞「二手延續」、「愛物惜福」與「斷捨離」的生活態度。

王宥忻打造「台灣愛物王公益協會」。（《女神愛啪啪 IPAPA》提供）

王宥忻打造「台灣愛物王公益協會」。（《女神愛啪啪 IPAPA》提供）

王宥忻也不吝於分享家庭生活中的甜蜜時光。她笑著談起兒子在TIKTOK中展現幽默活力，成為網友口中的「流量密碼」，語氣中滿是驕傲。「我覺得很棒，他懂得展現自我價值，能帶給家人快樂，也能帶給觀眾喜悅，這本身就是一種公益。」至於夫妻生活，她也甜蜜表示，最浪漫的時刻莫過於和另一半在下雨天一起濕身，因為那份帶有「濕意」的氛圍，總能讓兩人更貼近彼此。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法