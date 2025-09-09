晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

鬼片打破禁忌拍攝被批根本瘋子！鬧鬼地取景竟誘發「連環附身」

《鬼祭》在真實糖廠中實景拍攝，其中一座更是以鬧鬼聞名全印尼。（采昌提供）《鬼祭》在真實糖廠中實景拍攝，其中一座更是以鬧鬼聞名全印尼。（采昌提供）

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕印尼靈異新片《鬼祭》取材印尼民間傳說、改編爆紅真實故事，全片以荒郊野外的糖廠作為故事舞台，為了在視覺與情感上呈現最真實的恐怖氛圍，劇組選擇在真實糖廠中實景拍攝，其中一座更是以鬧鬼聞名。膽大包天的本片劇組，甚至還打破廠內禁忌、徹夜拍攝，就連當地人都不可置信地直呼劇組瘋了。

該片改編自百萬追蹤恐怖作家SimpleMan，他所紀錄下居住在糖廠旁邊聽聞的駭人軼事。為了在視覺與情感上呈現最真實的恐怖氛圍，劇組期望能在真實糖廠拍攝。在勘景多達九個地點之後，他們選擇兩間具有歷史意義與神祕色彩的糖廠作為拍攝場景，其中一間還特別以鬧鬼出名，廠內甚至有著一間連當地人都不敢踏入的上鎖廠房。

導演艾文蘇亞迪分享：「聽說在我們拍攝前，就有很多YouTuber不敢再去那裡拍攝，當我們去勘景時，我想親眼見證那個當地人都不敢進去的廠房，可是連保全都有點猶豫要不要開門，最後他得先入內禱告完才讓我們進去。」拍攝期間，劇組甚至還打破「不可在夜間拍攝」的禁忌，從傍晚徹夜拍戲至凌晨，就連當地人看了都不可置信地喊道：「這個團隊根本是瘋子！」

印尼鬼片《鬼祭》拍攝現場陰森、靈異事件頻傳，工作人員與演員更驚傳接連被附身。（采昌提供）印尼鬼片《鬼祭》拍攝現場陰森、靈異事件頻傳，工作人員與演員更驚傳接連被附身。（采昌提供）

由於該糖廠過去曾發生諸多慘案，讓現場陰森能量爆棚、靈異事件頻傳。不僅道具以不自然的形狀倒塌，劇組人員還時常看見不明身影，演員阿澤拉普特里進一步分享：「有一次我正在錄影片，結果鏡頭裡的角落，突然出現一個和我長得一模一樣的人，但那天現場根本沒有臨演，只有我在那裡！」

現場甚至還發生多位工作人員與演員接連被附身的驚悚現象，演員艾瑞卡卡爾利納也分享自己的親身經歷：「第一次走進那間工廠時，我整個背跟頭都很沉重，好像被各種力量從四面八方壓住。某次拍攝時，我的身體完全不能自主，手往後翻、整個人趴著、身體很僵硬，可是我還能哭，也還能說話，我沒想到會嚴重到身體完全不受控制。」

值得一提的是，在拍攝《鬼祭》時，除了在實體糖廠拍戲之外，劇組也在甘蔗田中實景拍攝，因此常會有不可控的大雨導致拍攝延誤，為了能讓進度順利推進，劇組甚至請到「線上驅雨師」施法，結果竟然出乎意料有用。女主角艾爾夏奧蕾莉婭對此驚呼：「我們有請線上驅雨師，真的是線上！直接打電話過去拜託他們，結果大概半小時後，雨就停了！」

本片在印尼上映後吸引近500萬觀眾入場搶看，神祕駭人故事、毛骨悚然氛圍與沉浸式驚悚體驗，嚇翻全場觀眾並獲得好評盛讚，也讓本片因此榮登印尼年度最賣座真人電影寶座！《鬼祭》將於9月19日在台驚駭上映。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中