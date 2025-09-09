鬼片打破禁忌拍攝被批根本瘋子！鬧鬼地取景竟誘發「連環附身」

《鬼祭》在真實糖廠中實景拍攝，其中一座更是以鬧鬼聞名全印尼。（采昌提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕印尼靈異新片《鬼祭》取材印尼民間傳說、改編爆紅真實故事，全片以荒郊野外的糖廠作為故事舞台，為了在視覺與情感上呈現最真實的恐怖氛圍，劇組選擇在真實糖廠中實景拍攝，其中一座更是以鬧鬼聞名。膽大包天的本片劇組，甚至還打破廠內禁忌、徹夜拍攝，就連當地人都不可置信地直呼劇組瘋了。

該片改編自百萬追蹤恐怖作家SimpleMan，他所紀錄下居住在糖廠旁邊聽聞的駭人軼事。為了在視覺與情感上呈現最真實的恐怖氛圍，劇組期望能在真實糖廠拍攝。在勘景多達九個地點之後，他們選擇兩間具有歷史意義與神祕色彩的糖廠作為拍攝場景，其中一間還特別以鬧鬼出名，廠內甚至有著一間連當地人都不敢踏入的上鎖廠房。

導演艾文蘇亞迪分享：「聽說在我們拍攝前，就有很多YouTuber不敢再去那裡拍攝，當我們去勘景時，我想親眼見證那個當地人都不敢進去的廠房，可是連保全都有點猶豫要不要開門，最後他得先入內禱告完才讓我們進去。」拍攝期間，劇組甚至還打破「不可在夜間拍攝」的禁忌，從傍晚徹夜拍戲至凌晨，就連當地人看了都不可置信地喊道：「這個團隊根本是瘋子！」

印尼鬼片《鬼祭》拍攝現場陰森、靈異事件頻傳，工作人員與演員更驚傳接連被附身。（采昌提供）

由於該糖廠過去曾發生諸多慘案，讓現場陰森能量爆棚、靈異事件頻傳。不僅道具以不自然的形狀倒塌，劇組人員還時常看見不明身影，演員阿澤拉普特里進一步分享：「有一次我正在錄影片，結果鏡頭裡的角落，突然出現一個和我長得一模一樣的人，但那天現場根本沒有臨演，只有我在那裡！」

現場甚至還發生多位工作人員與演員接連被附身的驚悚現象，演員艾瑞卡卡爾利納也分享自己的親身經歷：「第一次走進那間工廠時，我整個背跟頭都很沉重，好像被各種力量從四面八方壓住。某次拍攝時，我的身體完全不能自主，手往後翻、整個人趴著、身體很僵硬，可是我還能哭，也還能說話，我沒想到會嚴重到身體完全不受控制。」

值得一提的是，在拍攝《鬼祭》時，除了在實體糖廠拍戲之外，劇組也在甘蔗田中實景拍攝，因此常會有不可控的大雨導致拍攝延誤，為了能讓進度順利推進，劇組甚至請到「線上驅雨師」施法，結果竟然出乎意料有用。女主角艾爾夏奧蕾莉婭對此驚呼：「我們有請線上驅雨師，真的是線上！直接打電話過去拜託他們，結果大概半小時後，雨就停了！」

本片在印尼上映後吸引近500萬觀眾入場搶看，神祕駭人故事、毛骨悚然氛圍與沉浸式驚悚體驗，嚇翻全場觀眾並獲得好評盛讚，也讓本片因此榮登印尼年度最賣座真人電影寶座！《鬼祭》將於9月19日在台驚駭上映。

