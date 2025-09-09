若盈PO餵狗喝酒片遭轟急致歉 網揪1細節嗆「還在說謊」

網紅若盈日前因PO出一段旁人餵狗喝酒的影片遭炎上，8日發文致歉仍止不住火。（翻攝自IG、Threads）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕先前與魏如萱、Ian捲入感情糾紛的網紅若盈日前在社群Po出一段影片，片中拍到一旁的人拿啤酒餵食狗狗，她不僅沒阻止還拿出手機錄影，甚至寫下「牠喝醉後一直狂吠」的字句，一連串舉止慘遭網友炎上，她發現後立刻刪除影片，沈默1天後於8日發文道歉，文中強調餵狗喝酒的人是「不認識的阿伯」，但該說詞再度遭到議論。

若盈在道歉聲明中解釋，她在6日獨自前往苗栗海邊衝浪，「過程中有看到不認識的阿伯餵狗喝酒，但我卻只想到先拍照，沒有立刻上前制止，對此我感到非常抱歉。在收到網友的提醒過後，我才驚覺應該要馬上制止，但那時狗狗已經被飼主帶離，這完全是我處理不當、沒有及時保護狗狗的錯誤，我也為此感到懊悔」。

不過從若盈先前曬出的畫面可見，餵狗喝酒者手部的肌膚較為細緻，不太像是年長者會有的皮膚狀態，且在影片中若盈與對方有說有笑，很像是與朋友相處，再加上若盈表示，自己事後感到懊悔，卻仍連續發出多則開心出遊的動態，絲毫看不出有後悔的情緒。

因此在她道歉後，仍有部分網友不買單，「那根本不是阿伯的手」、「明明就是同行的好友，還在說謊啊」、「一點常識都沒有，根本瞎妹一個」、「已退追」。

