娛樂 最新消息

本土劇《願望》女星爆「隱婚1年」喜訊 與尪交往11年巧合緣分曝光

華千涵（左）和老公愛情長跑11年。（三立提供）華千涵（左）和老公愛情長跑11年。（三立提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕本土劇女星華千涵殺青三立八點檔《願望》後，曾表示要暫時休息，今她爆出喜訊，透露這一天正好是她與老公結婚登記的一週年紀念日。華千涵解釋因為去年仍在拍戲，不希望私人喜事影響工作，加上覺得這是平凡又小小的幸福，所以選擇低調不張揚，如今卸下角色，才在一週年之際大方與大家分享。

華千涵強調自己曾承諾過「有好消息一定會告訴大家」，刻意等戲劇殺青後才公開，她希望觀眾能清楚分辨戲裡與戲外，希望守護劇組的努力與心血。她回憶當時登記時心情，「是個平凡卻美好、簡單卻幸福的一天，在家人的陪同、見證下我們登記了！」

華千涵（左）登記結婚1年，現在幸福快樂。（三立提供）華千涵（左）登記結婚1年，現在幸福快樂。（三立提供）

她與老公的緣分可說命中注定，兩人早在2009年便有一面之緣，2012年路上再次巧遇才真正認識，並於2013年9月9日正式交往。一路走過11年，終於在2024年9月9日完成登記，過程充滿浪漫巧合。華千涵甜笑表示：「結婚一直在我們的計劃之內，只是因為疫情、加上接連拍八點檔戲劇，所以婚期無限延期，直到去年才真的完成心願。」

登記當天兩人只和家人小聚慶祝，今年4月也先舉辦了一場家宴；至於正式婚宴，她則透露正在協調親友返台的時間，如果一切順利，最快有望在明年舉行。

華千涵（左）去年的今天和老公登記結婚。（三立提供）華千涵（左）去年的今天和老公登記結婚。（三立提供）

由於平時拍劇生活壓力很大，華千涵也分享婚後小趣事，笑說自己有次夢到在拍外景，夢裡導演喊著：「千涵4532之後妳要用力拉這塊布！」結果她在現實夢中誤以為是真的，下意識猛力把棉被往旁邊一抽，「5432之後，我老公瞬間被冷醒！」從此之後夫妻倆乾脆各自一人一條棉被，成了婚後默契。

