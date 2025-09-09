恐怖片闖台中「陰陽交界處」拍攝 演員排戲竟走向聚陰之地

初孟軒透露拍攝《詭鄉》時感應到「好兄弟」。（一群獨角鯨娛樂提供）

〔記者許世穎／台北報導〕 恐怖靈異電影《詭鄉》為台裔新銳導演馬新語首部編導劇情長片，大膽於鬧鬼房屋實地取景，拍攝過程詭譎異常，更疑似受到超自然力量干擾，發生各種詭異怪事。初孟軒回憶拍攝一場在雷嘉汭房間的重頭戲，身體突然極度不適，懷疑因能量頻率過於接近而「吸引到不該來的朋友」，劇組被迫喊卡，並請宗教顧問現場處理。

雷嘉汭則透露：「聽說那時有很多不同世界的『臨時演員』來看我們拍戲。」導演馬新語更直言，宗教顧問甚至有「調好兄弟」來協助拍片，讓現場氣氛真實到令人背脊發涼。

《詭鄉》拍攝現場黑曜石離奇消失，初孟軒也拍到身體不適。（一群獨角鯨娛樂提供）

電影全片在台中梧棲拍攝，其中一場戲的場景更因該地頻繁發生車禍而充滿怨氣，被宗教顧問稱為「陰陽交界處」，而當中最陰的房間衣櫃裡還鎮放黑曜石避邪，然而在某次排戲時，演員們竟不自覺走向「聚陰之地」，直到導演被迫調整戲區移動到該處。

監製陳頡昕回憶，當時劇組拍攝不順進度落後，本想對大家精神喊話，一上樓立刻感受到強大壓迫感且磁場不太對勁，查看衣櫃竟發現鎮邪黑曜石「離奇消失」，還發生導演詭異發笑的情況，直到將黑曜石歸位後，拍攝突然順利進行，甚還準時收工。

導演馬新語透露，宗教顧問有在該處幫忙設立結界，所以惡靈是無法入侵的：「可能是好兄弟覺得拍戲現場有趣，過來開玩笑小鬧一下，慶幸沒有實質上的危險。」《詭鄉》將於9月19日在台上映。

《詭鄉》現場靈異篇幕後花絮：

