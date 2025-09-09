跟進江蕙復出？費玉清《晚安曲》再現動向受關注 寬宏回應了

費玉清的好歌聲和音樂作品，是他一輩子的資產。（寬宏提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕費玉清今年7月剛滿70歲，目前過著閒雲野鶴般生活，但他的經典歌曲《晚安曲》突然再掀起熱潮，也讓網友好奇，他是否會如同好友江蕙一樣復出熱愛的舞台？對此，寬宏也做出回應。

由於麥當勞將舉辦「晚安 早餐見」歌唱賽，邀民眾挑戰費玉清的經典《晚安曲》，鼓勵大家早睡早起吃早餐，因此近期勢必再掀起《晚安曲》風潮，對此，費玉清的代理公司寬宏表示：「這段音源取自費玉清告別演唱會最終場的現場演唱，是他舞台人生的最後謝幕，是無數人心中的永恆記憶，更是唯一保存下來的珍貴檔案，具有無可取代的紀念價值。」

另外寬宏表示：「雖然費玉清先生已正式退休，但他的音樂仍是華語樂壇的重要資產，陪伴無數人度過美好時光。這次早餐廣告選用《晚安曲》，正因其溫暖與療癒感，能傳遞品牌希望帶給大眾的安心與幸福感。經典音樂不會因演唱者退休而被遺忘，反而能在不同時代持續發揮影響力，彰顯音樂的永恆價值。我們感謝費玉清先生過去為樂壇帶來的美好作品，也相信好的音樂應該被傳承與分享。此次廣告完整保留了費玉清獨特的音色與情感，成功將歌聲、情感與品牌形象呼應，希望透過廣告的傳播，讓新一代聽眾也能感受到同樣的溫暖，這正是音樂的力量，也是我們同意授權的初衷。」因此，費玉清只是將歌曲授權麥當勞使用，目前並沒有復出計畫。

