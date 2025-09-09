晴時多雲

熟到像兄妹卻要接吻！雷嘉汭喊話要「吃大蒜跟蔥」

初孟軒（右）與雷嘉汭拍《詭鄉》首度升格戀人談戀愛。（一群獨角鯨娛樂提供）初孟軒（右）與雷嘉汭拍《詭鄉》首度升格戀人談戀愛。（一群獨角鯨娛樂提供）

〔記者許世穎／台北報導〕由台裔新銳導演馬新語首部編導劇情長片《詭鄉》，集結初孟軒、雷嘉汭一同演出，熟到像兄妹的兩人在片中配對，更首次挑戰吻戲，戲裡努力投入真感情，愛得纏綿悱惻，不過本該唯美談情的時刻，幕後卻忍不住爆笑NG、私下互虧，展現好交情跟好默契。

初孟軒與雷嘉汭在《詭鄉》上演吻戲，戲裡浪漫戲外爆笑頻NG。（一群獨角鯨娛樂提供）初孟軒與雷嘉汭在《詭鄉》上演吻戲，戲裡浪漫戲外爆笑頻NG。（一群獨角鯨娛樂提供）

在《詭鄉》裡，初孟軒與雷嘉汭首度升格戀人，挑戰親密吻戲卻成為一大難題，兩人表示拍攝時都有努力在調整心態，在對親密戲的時候都有放感情對望，卻也都忍不住異口同聲笑出來「真的很尷尬！」

初孟軒（右）與雷嘉汭《詭鄉》拍吻戲，兩人大蒜梗互虧甜又鬧。（一群獨角鯨娛樂提供）初孟軒（右）與雷嘉汭《詭鄉》拍吻戲，兩人大蒜梗互虧甜又鬧。（一群獨角鯨娛樂提供）

初孟軒對吻戲有備而來，笑說：「我很有職業道德，還特別帶牙刷跟牙膏到拍攝現場，前置作業做得很徹底，很不錯吧！」雷嘉汭則打趣回：「那我等一下要吃大蒜跟蔥！」初孟軒聽了回：「沒關係！我會自己承受，甚至會在聞到那一刻喜歡上大蒜的味道。」相當紳士，像小情侶般的鬥嘴互動相當逗趣。《詭鄉》將於9月19日在台上映。

