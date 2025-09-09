晴時多雲

江祖平怒控三立高層兒性侵如何蒐證？呂秋遠列「完美被害人」8要點

〔記者蕭方綺／台北報導〕江祖平近日公開指控，三立電視資深副總龔美富之子龔益霆涉嫌下藥性侵、偷拍與性騷擾，引發爭議。網紅律師呂秋遠也在臉書發文，點出「受害者在面對司法時的困境」，並整理出8個殘酷的現實，提醒社會理解受害者為何常常「不被相信」。

呂秋遠感慨受害者在司法與輿論夾擊下的兩難處境。（資料照，記者王文麟攝）呂秋遠感慨受害者在司法與輿論夾擊下的兩難處境。（資料照，記者王文麟攝）

呂秋遠表示每個人都有屬於自己表達傷痛的方式，也沒有所謂「一定要立刻報案」或「一定要如何反應」的標準。然而現實社會裡，要讓性侵加害者被定罪，受害者往往必須付出極高代價，甚至必須展現所謂「完美被害人」的樣子。

對於大眾所認知的「完美被害人」形象，呂秋遠指出，首先，受害者的職業背景會影響外界觀感。如果是餐飲、酒店或按摩相關工作，甚至單純在聚會場合出現，都可能被質疑「是不是自己設局」。

接著，受害者在事後的行為也會成為爭議焦點。如果離開現場時與加害人一同走出，還能談笑，便會被認為「不像受害者」。即便當下的笑容只是恐懼或無奈，在訴訟中卻可能被放大解讀為「自願」。

在逃離現場後，受害者若選擇回家休息、不立即報警，甚至過了幾天、幾個月才決定提告，就會被質疑「為何當下不求救」，彷彿只有立刻哭喊、直接去醫院或警局，才算「合理反應」。

呂秋遠提醒受害者最好能在第一時間留下跡證，例如訊息質問對方「為什麼要這樣對我」，讓加害人有可能在對話裡留下「對不起」的字眼，這對後續追訴才比較有利。

至於和解金，呂秋遠直言受害者一旦開口談數字，往往會被扣上「愛錢、設局」的標籤，與交通事故求償完全不同。性侵案件裡，談錢往往被視為「不單純」，甚至被扭曲成「仙人跳」。因此，他建議受害者盡量不要主動提和解，否則容易讓社會輿論反咬一口。

此外，在司法程序裡，受害者還可能面臨嚴苛審問，包括必須回憶加害人觸碰的細節，卻不能講得太模糊，否則會被說「記不清楚」：然而也不能過於清楚，否則又會被質疑「怎麼可能還能記得」。

而在法庭上，受害者最好展現「痛哭失控」的狀態，還要附上看心理門診的證明，否則會被懷疑根本沒有受到嚴重傷害。

呂秋遠感嘆這些荒謬的「標準」，凸顯出受害者在司法與輿論夾擊下的兩難處境。社會往往要求受害者「像個受害者」，否則就會被懷疑在說謊。他最後無奈地道：「如果你做到以上所有條件，或許加害人終將被判有罪，但你的心，可能已經帶著滿身傷痕死去。」

