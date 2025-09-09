啦啦隊女孩赴美進修 放話賺錢「在美置產」

〔記者林欣穎／台北報導〕台啤永豐雲豹職籃啦啦隊「浪LIVE電豹女」人氣成員筱緹與安汝日前啟程飛往美國進修舞蹈。兩人不僅在課堂上與全球舞蹈菁英同場切磋，更在機場、街頭收穫「大明星待遇」，讓這趟旅程話題十足。

「浪LIVE電豹女」成員筱緹、安汝。（想想時間有限公司提供）

在出發前，筱緹坦言自己已經「緊張了一個月」，最擔心無法在短時間內完全吸收課程，「學生時代一天可以上三堂課，但現在體力真的大不如前。」她笑說這趟美國行就是一場極限挑戰，希望能逼自己提升體能與精神狀態。她鎖定「高跟鞋舞」作為進修重點，「雖然一直都有在學，但還是覺得是弱項，希望能補足不足的地方，同時加強肢體表現力，把舞風跳得更立體。」

安汝則坦言希望這次學習之旅，藉此強化舞台張力，並挑戰 Girls Style、Jazz、Hip Hop 等多元風格，「常常被點評風格不鮮明，所以我希望這趟進修能提升Power，找到屬於自己的Style，強化個人風格。」啟程當日，粉絲與親友齊聚機場替兩人送行，安汝的媽媽更親自到場，場面溫馨。粉絲舉著大大的應援牌高喊加油，猶如小型見面會。

正式上課後，安汝驚喜發現教室裡聚集各國頂尖舞者，「看他們跳舞就像在看一場秀，10分過癮！」她相信這趟交流能讓自己舞蹈更具爆發力。

筱緹開玩笑喊話努力賺錢「要在美置產」。（想想時間有限公司提供）

筱緹則笑說自己天生「很美式」，無論是外型打扮、思想或飲食習慣，都完全融入當地生活，甚至開玩笑喊話：「要努力賺錢，未來來這裡置產，當美國妞！」

這次美國行除了課堂磨練，兩人更受邀安排登上當地媒體《星島日報》與《星島中文電台》，受訪時大方分享舞蹈進修心得與發行的單曲，笑說：「真的有一種大明星跨國際的感覺！」

