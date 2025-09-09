曾消失11年！「最神秘新人」洪佩瑜推二專迅速攻北流 四肢交錯畫面曝光

隨著專輯推出，洪佩瑜12月6日將在北流開唱。（何樂音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕洪佩瑜曾消失11年，回歸樂壇以首張專輯《明室》和電影《本日公休》主題曲《同款》掀起華語樂壇驚奇，在2023一年內同時獲得金曲獎、金馬獎雙金殊榮，大批樂迷們引頸期盼的二專、大型演唱會在2025年底一次解鎖，第二張個人專輯即將發行、更宣布12月6日首度站上台北流行音樂中心舉辦大型售票專場。

洪佩瑜曾以《踮起腳尖愛》搭配夯劇《我可能不會愛你》大紅，二專搶先釋出的首波單曲《不佔地方》，歌詞邀來《踮起腳尖愛》、《污漬》的詞人小寒再度執筆，看歌名就相當吸引人，這首歌就像極暗與光亮、極微與無限的共存，那些不佔地方的事，緊緊纏繞著我們的心臟與神經、末稍與腦海

《不佔地方》在詮釋上極具難度，洪佩瑜得橫跨多達13度音域，挑戰在最高與最低的音域之間來回：「每次唱到最後一次副歌之前，要從很低的音域，立刻唱回高音的段落。」坦言這是整首歌最難唱的部分。從壓抑到全然釋放，往內心層層推進，製作人陳建騏在製作過程中，幾度陷入這首歌所蘊含的深邃情感：「聽了好幾次，還是有被某些歌詞打到的感覺」。

二專的音樂樣貌逐一揭曉，洪佩瑜在造型也有全新突破，這回直接剪掉招牌長髮足足有20公分，她笑說：「原本就是短髮愛好者，在準備專輯的過程也強烈感受到了「變動」的狀態，跟團隊的大家討論過後，覺得有個別於之前大家常看到的模樣也是很符合這個作品的，沒有想太多就把留了一段時間的頭髮剪掉啦！」不僅「變髮」、還加碼「變色」，漂染了一頭淺咖啡髮色，她這麼形容：「活了34年在短短的一、兩個月內對頭髮做了有點激烈的事，雖然對頭皮跟頭髮很抱歉，但也因此體驗到過去從來沒有感受，接下來就要來好好的養髮了！」

單曲封面設計抓拍洪佩瑜與朋友自在探索四肢碰觸的瞬間，兩人手腳交錯的連結，像是推開也是拉近，對於單曲封面選擇不露臉，她分享自身觀察：「意識到一種親暱，有時候並不是非得靠得很近才會顯現的。偶爾在路上看見老爺爺老奶奶牽著手散步時，我會瞬間理解那是親密的模樣，很多情感走到最後是再也不牽手的，但末梢是最纖細以及敏感的位置，能牽起的不僅僅是手，也是最純粹、不怕被打擾的勇氣。」

才推出二專就攻佔北流，要從千人Legacy唱到大五倍的場館，當初接受這個提議是否有過掙扎？她回應：「其實到現在我都仍然想像不出來那會是一個什麼狀況。當初遲疑、掙扎的心是希望自己能再更踏實地和歌迷們一起經驗每個長大的過程，但後來決定挑戰也是同樣的心情，只是這次我們會往大一點的空間前進，然後也許會有還沒有見過面的人們進到場域裡聽我歌唱，想到這裡還是很愉快的。」也給予樂迷允諾：「不論在甚麼規模的場所演出，我們都會用同等的好奇和能量去面對與準備，像是一場場實驗，與身旁的夥伴們一起，打開這個階段的可能性！」演唱會相關購票訊息可鎖定洪佩瑜與何樂音樂官方社群。

