蔡阿嘎突喊「不推薦旅遊去日本福岡」 親列10原因網超有感

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬YTR蔡阿嘎因喜歡日本文化，常赴日本旅遊，2年前曾上傳一部影片介紹「日本5家超難吃的連鎖地雷店」，意外被網友炎上，怎料昨（8）日，蔡阿嘎在新片中再度提到敏感話題，他透露自己最不推薦大家去的日本城市就是福岡，也條列出10原因，「看完拜託大家真的不要再去了！真心不推！」

蔡阿嘎表示自己去過日本90幾次，最不推薦的旅遊地就是「福岡」，原因包含10點，第一，飛機太快一下就到，機票不划算，十幾分鐘就進市區，不能享受做高速電車的樂趣；第二，到處都有好吃牛腸，回去台灣又吃不到，相對剝奪啊有屁用？第三，逛街百貨店家太密集，會被困在同一個區域太久，浪費旅遊時間；第四，逛過最爛的Lalaport，開這麼大間、店這麼多、逛一天都逛不完是在耍人嗎；第五則是，物價便宜，換的日幣現鈔花都花不完。

蔡阿嘎接著指出第六，福岡人太親切，司機店員會講英文比例很高，這麼熱情，I人不能適應啊；第七，路上隨便一間豚骨拉麵都好吃，晚上又有很多宵夜吃，是要胖死誰；第八，觀光客不多，餐廳名店幾乎都不用排隊，不排隊還叫觀光嗎？像話嗎？第九，福岡出美女，眼睛都這麼大是怎樣？囂張個屁；第十，晚上河邊太chill超多街頭藝人，聽到不想回飯店，睡眠會嚴重不足。

他以講述缺點的口吻匡列出福岡所有優點，包含物價便宜、搭飛機過去很快速方便、觀光客相較其他城市較少，不須排隊、百貨公司好逛等，不僅沒造成負面效果，反而讓網友看更想去觀光了，紛紛留言：「麻煩把影片下架，不然我去福岡又要排隊了」、「根本把福岡所有的優點全部都講出來了」、「好讚的反串，從頭笑到尾」。

