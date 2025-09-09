晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

蔡阿嘎突喊「不推薦旅遊去日本福岡」 親列10原因網超有感

蔡阿嘎透露自己最不推薦大家去的日本城市就是福岡，並指出10原因。（翻攝自YT）蔡阿嘎透露自己最不推薦大家去的日本城市就是福岡，並指出10原因。（翻攝自YT）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬YTR蔡阿嘎因喜歡日本文化，常赴日本旅遊，2年前曾上傳一部影片介紹「日本5家超難吃的連鎖地雷店」，意外被網友炎上，怎料昨（8）日，蔡阿嘎在新片中再度提到敏感話題，他透露自己最不推薦大家去的日本城市就是福岡，也條列出10原因，「看完拜託大家真的不要再去了！真心不推！」

蔡阿嘎去過日本90幾次，最不推薦的旅遊地為「福岡」，原因包含10點。（翻攝自YT）蔡阿嘎去過日本90幾次，最不推薦的旅遊地為「福岡」，原因包含10點。（翻攝自YT）

蔡阿嘎表示自己去過日本90幾次，最不推薦的旅遊地就是「福岡」，原因包含10點，第一，飛機太快一下就到，機票不划算，十幾分鐘就進市區，不能享受做高速電車的樂趣；第二，到處都有好吃牛腸，回去台灣又吃不到，相對剝奪啊有屁用？第三，逛街百貨店家太密集，會被困在同一個區域太久，浪費旅遊時間；第四，逛過最爛的Lalaport，開這麼大間、店這麼多、逛一天都逛不完是在耍人嗎；第五則是，物價便宜，換的日幣現鈔花都花不完。

蔡阿嘎接著指出第六，福岡人太親切，司機店員會講英文比例很高，這麼熱情，I人不能適應啊；第七，路上隨便一間豚骨拉麵都好吃，晚上又有很多宵夜吃，是要胖死誰；第八，觀光客不多，餐廳名店幾乎都不用排隊，不排隊還叫觀光嗎？像話嗎？第九，福岡出美女，眼睛都這麼大是怎樣？囂張個屁；第十，晚上河邊太chill超多街頭藝人，聽到不想回飯店，睡眠會嚴重不足。

他以講述缺點的口吻匡列出福岡所有優點，包含物價便宜、搭飛機過去很快速方便、觀光客相較其他城市較少，不須排隊、百貨公司好逛等，不僅沒造成負面效果，反而讓網友看更想去觀光了，紛紛留言：「麻煩把影片下架，不然我去福岡又要排隊了」、「根本把福岡所有的優點全部都講出來了」、「好讚的反串，從頭笑到尾」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中