娛樂 最新消息

費玉清引退6年經典《晚安曲》重現 金曲歌后穿睡袍幫哄入睡

麥當勞要讓全民重溫費玉清的經典作《晚安曲》。（寬宏提供）麥當勞要讓全民重溫費玉清的經典作《晚安曲》。（寬宏提供）〔記者陳慧玲／台北報導〕70歲的長青唱將費玉清雖已引退歌壇6年，但他的經典歌曲仍常流傳，最近更將掀起《晚安曲》旋風，因為連鎖速食店麥當勞將邀全民挑戰費玉清的晚安神曲。

費玉清2019年舉辦告別演唱會，歌迷充滿不捨，當年他寫給媒體的親筆信提到「至2019年巡迴演唱會結束後，我將正式退出演藝工作。」更是震驚大家，如今費玉清如願過著恬淡生活，就連好友江蕙復出開唱，他也沒有現身欣賞，僅以華麗的浴火鳳凰和花蝴蝶兩款不同花禮分別在高雄巨蛋和台北小巨蛋向江蕙獻上祝福，個性相當低調。

金曲歌后A-Lin將以《晚安曲》鼓勵大家早睡早起吃早餐。（麥當勞提供）金曲歌后A-Lin將以《晚安曲》鼓勵大家早睡早起吃早餐。（麥當勞提供）

但這次麥當勞要讓全民重溫費玉清的經典作，透過「晚安 早餐見」系列活動，號召全民一起早睡早起吃早餐，邀請金曲歌后A-Lin及桃山國小合唱團，接力獻唱全新助眠《晚安曲》，還要邀全民同來參加歌唱挑戰，參賽就有機會獲得麥當勞早餐電子即享券及助眠禮物。為了鼓勵民眾一起吃早餐，麥當勞想出妙招，要以費玉清的國民神曲《晚安曲》哄大家入睡，希望帶動全民早睡風潮。

麥當勞將推出《晚安曲》歌唱挑戰賽，鼓勵大家吃早餐。（麥當勞提供）麥當勞將推出《晚安曲》歌唱挑戰賽，鼓勵大家吃早餐。（麥當勞提供）

「晚安 早餐見」系列活動將於明（10日）晚9點登場，由A-Lin穿睡衣直播獻唱全新助眠《晚安曲》，並將首次分享她的睡前儀式與助眠撇步，讓粉絲在享受音樂的同時也學習「女神入睡法」。另外9月15日至9月30日，麥當勞將於LINE官方帳號推出「晚安 早餐見」歌唱挑戰賽，邀全民挑戰翻唱經典《晚安曲》，只要登上排行榜前200名，就有機會贏得麥當勞早餐與助眠禮物。

