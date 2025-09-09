傳私下狂罵李多慧？李芷霖連爆黑料 火大發律師聲明喊告
李芷霖屢受網路造謠所害。 （翻攝自IG）
〔記者林欣穎／台北報導〕味全龍啦啦隊副隊長「霖霖」李芷霖，日前遭傳狂罵李多慧的對話錄音，李芷霖親上火線，直指有人刻意抹黑，更在發出律師函。
李芷霖先前才被爆料向球星前男友林庭謙求償6千萬「青春補償費」，氣得她直喊報警。沒想到最近又被傳罵李多慧。李芷霖也透過律師聲明提到，她針對之前抹黑造謠一事已附上證據提起刑事告訴並經檢察官依法偵辦中；無奈本次又有不明人士利用Threads社群無須實名制且申請條件較為寬松之便，創立帳號並發布虛構捏造之對話內容，除嚴重侵害本人名譽，更已涉刑事加重誹謗罪等犯行，特此正告該不明人士應撤除Threads 之不實貼文，即刻停止違法行為。
李芷霖發出律師聲明。（經紀公司提供）
李芷霖也透過律師聲明表示，倘有未經查證而仍發表、轉傳或以其他
任何形式散布該等不實言論或為影射者，「本人亦將透過法律程序以保障自身權益，絕不姑息。」
