晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

傳私下狂罵李多慧？李芷霖連爆黑料 火大發律師聲明喊告

李芷霖屢受網路造謠所害。 （翻攝自IG）李芷霖屢受網路造謠所害。 （翻攝自IG）

〔記者林欣穎／台北報導〕味全龍啦啦隊副隊長「霖霖」李芷霖，日前遭傳狂罵李多慧的對話錄音，李芷霖親上火線，直指有人刻意抹黑，更在發出律師函。

李芷霖先前才被爆料向球星前男友林庭謙求償6千萬「青春補償費」，氣得她直喊報警。沒想到最近又被傳罵李多慧。李芷霖也透過律師聲明提到，她針對之前抹黑造謠一事已附上證據提起刑事告訴並經檢察官依法偵辦中；無奈本次又有不明人士利用Threads社群無須實名制且申請條件較為寬松之便，創立帳號並發布虛構捏造之對話內容，除嚴重侵害本人名譽，更已涉刑事加重誹謗罪等犯行，特此正告該不明人士應撤除Threads 之不實貼文，即刻停止違法行為。

李芷霖發出律師聲明。（經紀公司提供）李芷霖發出律師聲明。（經紀公司提供）

李芷霖也透過律師聲明表示，倘有未經查證而仍發表、轉傳或以其他

任何形式散布該等不實言論或為影射者，「本人亦將透過法律程序以保障自身權益，絕不姑息。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中