《佐賀的超級阿嬤》女星吉行和子病逝享耆壽90歲！病因曝光喪禮低調舉行

〔記者胡御柔／台北報導〕日本影壇傳來噩耗，曾在《佐賀的超級阿嬤》中飾演智慧堅毅角色、深受觀眾喜愛的資深女演員吉行和子，已於本月2日因肺炎病逝，享耆壽90歲。她所屬經紀公司「Theatre de Poche」於8日對外發布訃聞，並表示後事將依照本人遺願，由家屬低調舉行，同時向外界多年來的支持表達感謝。

吉行和子（左）演出日片《佐賀的超級阿嬤》為人熟知。（翻攝自推特）

吉行和子自1957年登上舞台劇《安妮日記》後正式出道，隔年便憑電影《二庵醬》榮獲每日電影獎最佳女配角，展現亮眼實力。1978年與導演大島渚合作《愛之亡靈》，更奠定她在日本影壇的重要地位。此後，她活躍於影視舞台數十年，戲路橫跨家庭、校園、愛情與文學改編作品。

請繼續往下閱讀...

在台灣觀眾心中，吉行和子最為人熟知的莫過於2006年的電影《佐賀的超級阿嬤》，該片讓她以溫柔卻堅毅的「阿嬤」形象深植人心，成為她晚年的代表作之一。此外，她亦在奧斯卡最佳外語片《送行者》參與演出，並曾現身TBS經典日劇《三年B組金八先生》以及山田洋次的《家族真命苦》系列。

不僅在戲劇領域，她的聲音同樣陪伴著觀眾。她曾在吉卜力名作《崖上的波妞》為老奶奶「辰」獻聲，也在《回憶中的瑪妮》飾演溼地小屋的婆婆，其獨特溫潤的嗓音，成為許多人記憶中的一部分。

1935年出生於東京文學世家，吉行和子的父親是詩人吉行榮助，母親則是知名美髮師，其母人生平故事後來被NHK改編成晨間劇《亞久里》。她的哥哥吉行淳之介與妹妹吉行理惠，皆是日本文壇的重要作家，家族可謂文藝世家。

從「國民女星」一路走到「國民阿嬤」，吉行和子跨越半世紀以上的演藝生涯，留下無數經典角色與動人回憶。她的離世，令各界粉絲深感惋惜，不少人湧入社群留言悼念，感謝這位資深女星所帶來的溫暖與感動。

