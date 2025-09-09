郭泓志土味情話藏諧音梗 網友卻憂他「沒有求生意志」

〔記者陳慧玲／台北報導〕很多網友都笑說，台灣人最愛諧音梗，前職棒選手郭泓志在社群放閃發文，「土味情話」也藏諧音梗，逗笑網友，不過他放上一張照片，網友卻憂心他「沒有求生意志」。

郭泓志（左）脫口說出土味情話放閃老婆。（翻攝自Threads）

郭泓志分享他和老婆的日常對話，談到：「老婆說長在背後的痣是貴人痣，我說但會一直陪妳的是郭泓志！」好多網友笑說他的土味情話太閃了，一定要學起來，還有人留言：「太會撩妹了吧，帥爆！」也有網友笑說：「愛死諧音梗！」

雖然郭泓志的土味情話很閃、很甜，但網友卻注意到，為何他老婆的臉卻「很苦」，開玩笑說難道老婆是吃了苦瓜？也有網友為郭泓志擔憂，覺得他分享的合照，沒有注意老婆的表情，開玩笑質疑郭泓志是否「沒有求生意志」？擔心他老婆會找他「算帳」。

過去郭泓志在活動上曾自爆：「其實是老婆來追我的！」笑說兩人從高中就認識，有一見鍾情的感覺，即使他之前赴美投球期間也一直保持聯絡，現在則是他對老婆承諾：「會一直陪妳的是郭泓志！」

