娛樂 最新消息

家寧見親媽涉案「硬起來提告」 律師聲明曝光

Andy與家寧昔日並肩合作，如今卻因公司糾紛走上司法途徑。（組合照，翻攝自YouTube）Andy與家寧昔日並肩合作，如今卻因公司糾紛走上司法途徑。（組合照，翻攝自YouTube）

〔記者侯家瑜／台北報導〕百萬YouTuber團體「眾量級」的Andy與張家寧原先因女方媽媽曾淑惠經營的「群海娛樂」涉嫌侵吞收益、逃漏稅等爭議對簿公堂，如今事態再有新發展。家寧昨在最新影片中首度正面回應帳本爭議，並透過律師發出正式聲明，宣布自己已以群海娛樂監察人身分，對公司負責人、也就是親生母親曾淑惠提起刑事附帶民事訴訟。

家寧透過律師發出聲明。（翻攝自IG）家寧透過律師發出聲明。（翻攝自IG）

律師聲明中指出，張家寧依《公司法》相關規定，已於114年9月6日委任律師提告，強調此舉是為了履行監察人職責，保障公司權益，而並非單純的家庭糾紛。由於相關刑事案件仍在審理中，最終是否需負賠償責任，仍待法院認定，但她強調必須先行訴訟，避免民事請求權因時效消失。

張家寧也呼籲外界，針對案件應基於客觀事實理性評論，勿散播不實資訊，以免誤導社會或觸法。她強調將持續以監察人身分維護公司利益。

另一方面，Andy稍早透過經紀人公開起訴書證據內容，並提到自己早在8月8日就已請律師通知群海公司，監察人張小姐應代表公司提告。他強調：「希望張小姐既然提告了，就該執行到底，不要最後不了了之。」

